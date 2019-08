Alle mal entspannen, bitte!

Gefühle ersetzen Argumente

Kommt hinzu, dass es oft nicht mehr darum geht, wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, sondern die Moral. Und wo Moral zur Kampfpartie wird, sind Gefühle die Waffen. Die deutsche Philosophin Svenja Flasspöhler sagte kürzlich in einem Interview: «Wenn an die Stelle von Argumenten Gefühle treten, ist an Diskutieren nicht zu denken. Das würgt alles ab.» Dann entgegnet man abweichenden Meinungen nicht mit Kritik. Sondern ist empört. Oder verletzt. Und was will man noch entgegnen, wenn jemand sagt: «Das hat mich verletzt»? Ein Satz, der, erzählte kürzlich eine Bekannte, ihrem Kind in der Schule als argumentatives Werkzeug gelehrt wird.

Und der, besonders wenn er von einer Minderheit geäussert wird, jeder Debatte das Genick bricht. Auch wenns dann absurd wird. Letztes Jahr entfernte Google das hartgekochte Ei aus seinem Salat-Emoji – die Veganer hatten sich ausgeschlossen gefühlt. In den USA geht die Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten so weit, dass Unis Triggerwarnungen aussprechen, wenn in Kunst oder Literatur heikle Inhalte besprochen werden, die Studierende verstören oder kränken könnten.

Die Debatte über den Umgang mit kontroversen Werken hat mittlerweile auch die Schweiz erreicht. Und am Treffen der Klimajugend in Lausanne konnten die Aktivistinnen und Aktivisten jederzeit die Diskussion unterbrechen, indem sie mit ihren Händen ein Dach über dem Kopf formten und signalisierten, dass sie sich «unwohl» fühlten.

Im Italienischen gibt es den schönen Begriff «Menefreghismo» (von it. «me ne frego»: «mir doch egal»). Er umschreibt eine Art hingebungsvolle Gleichgültigkeit, eine Nonchalance, mit der man die kleinen Widrigkeiten des Alltags wegwischt. Der Bus, der nicht kommt; das Hemd, das am Kragen zerknittert ist. Oder eben: die Widersprüchlichkeiten, denen wir uns Tag für Tag stellen müssen. Sollten wir uns nicht ein bisschen mehr davon angewöhnen?

