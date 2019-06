Zwischen Solidarität und Geschäftemacherei

Ob Pride-Marmelade wirklich das richtige Mittel gegen Homophobie ist?

Als der schwule Gospelsänger Carl Bean 1977 den Disco-Song «I Was Born This Way» sang, war die Ehe für alle noch in weiter Ferne, in der Bundesrepublik stand sogar noch der elende «Schwulenparagraf» 175 im Strafgesetzbuch. «I Was Born This Way» war der erste Hit mit explizit schwulem Text, der von einer grossen, kommerziellen Plattenfirma veröffentlicht wurde. Ein starkes Signal. Und natürlich arbeiteten bei Motown Records auch Menschen, die zuerst gerechnet und dann gesagt hatten: Okay, das können wir gut verkaufen, dafür gibt es einen Markt.

Und fürs Statement-Frühstück: Marmelade mit Regenbogen. Foto: Marmelicious

Heute gibt es in Berlin die Firma Marmelicious, die Marmeladen ohne künstliche Farbstoffe und Aromen kocht. Das ist gesund – und ermöglicht der Marke, ihre aktuelle Pride-Sonderedition (sechs Geschmacksrichtungen in den Farben des Regenbogens) mit einer echten Perle des Werbetextens anzupreisen: «Der Genuss der Pride-Edition ist so natürlich wie Homo-, Bi- und Transsexualität.» Damit nicht der Eindruck entsteht, es gehe um Profit, spendet Marmelicious die Hälfte der Erlöse aus der Aktion an das Hilfsprojekt Enough Is Enough. Das setzt sich gegen homophobe Gewalt im In- und Ausland ein.

Das ist dann fast schon Erpressung: Wer diese Marmelade nicht kauft, will gar nichts gegen Homophobie tun?! Nun gut, man könnte den anteiligen Betrag auch direkt an das Hilfsprojekt spenden, ohne Marmelade. Aber im Regenbogen-Konsumrausch gerät so eine Idee auch schnell mal in Vergessenheit.

Erfinder der Pride-Flagge schenkte sie der Community

Gilbert Baker dürfte sich jedenfalls im Grab umdrehen. Der amerikanische Künstler und Aktivist gilt als der Erfinder der Pride-Flagge. 1978 nähte er in San Francisco sein erstes Exemplar zusammen, aus selbstgefärbten Stoffstreifen, für die «Gay and Lesbian Freedom Day Parade». In Interviews erklärte Baker häufig, er habe sich seine Erfindung damals nicht patentieren lassen, weil sie sein Geschenk an die weltweite LGBT-Community sein sollte. Ehrenhaft. Wobei Baker, der 2017 im Alter von 65 Jahren starb, wohl ohnehin Schwierigkeiten bekommen hätte, sich den Regenbogen als LGBT-Symbol schützen zu lassen. Vor seiner Pride-Flagge gab es ja auch schon die Schauspielerin Judy Garland, die in «Der Zauberer von Oz» (1939) den Song «Somewhere Over The Rainbow» sang. Dieser herzerweichende Song war lange die inoffizielle Hymne aller queeren Menschen. Sie konnten in ihn nämlich gut ihre Sehnsucht hineinprojizieren nach einem Ort, an dem sie glücklich und endlich sicher vor Verfolgung sein können. Irgendwo über dem Regenbogen.