Und was ist heute anders?

Heute gehts eher darum, der aufnehmenden Gesellschaft Mut zu machen, ihre Grenzen zu öffnen; Geflohenen zu helfen. Davon ist in dem Mythos nicht die Rede. Heute brauchen wir andere Erzählungen, die Einwanderung als Segen für das aufnehmende Land darstellen. Das war lang so in Amerika, das sich nun unter Trump ins Gegenteil dessen verkehrt, wofür es einmal stand. Was wären die USA ohne die Juden, die in der NS-Zeit dorthin flohen und der US-Wissenschaft zu ihrer Spitzenposition verhalfen? Allerdings steckt im Buch Exodus noch ein zweiter Aspekt.

Welcher Aspekt?

Die Utopie einer gerechten Gesellschaft, in der niemand gedemütigt, unterdrückt, versklavt und ausgebeutet werden darf. Dafür sorgt das Gesetz, auf das der am Sinai geschlossene Bund zwischen Jahwe und seinem Volk gründet – und zwar neben den Straf- und Kultgesetzen vor allem die moralischen Gebote, die hier, erstmals in der Alten Welt, in einem Gesetzbuch kodifiziert werden statt in Weisheitsliteratur. Dabei geht es um den Schutz der Witwen und Waisen, die Fürsorge für die Bedürftigen, Nächstenliebe, den Schutz der Fremden und anderes mehr, was Jesus dann in der Bergpredigt aufnimmt und überbietet. Diese Utopie einer gerechten Gesellschaft hat heute Gestalt angenommen in der Form der Menschenrechte. Sie sind jedoch immer noch weit entfernt von einer weltweiten Durchsetzung.

Viele suchen eher Trost im Nationalstolz und im Versprechen sicherer Grenzen.

Wir müssen keine Mauern bauen und Grenzen befestigen, sondern die Bedingungen abschaffen, die Menschen zur Auswanderung zwingen. Zu diesen Bedingungen gehören nicht nur Krieg und Gewalt, sondern auch bittere Armut, wie sie die Globalisierung in den unterprivilegierten Ländern der Erde erzeugt: Das ist die Sache der anderen Utopie im Buch Exodus.

Verleiht diese unserer Gesellschaft Kraft?

Die Utopie einer gerechten Gesellschaft hat für die Diktatoren, Superreichen, Grosskonzerne – und wer sonst Profit zieht aus der global herrschenden Ungerechtigkeit – offenkundig etwas Bedrohliches. Das zeigt sich am Widerstand, den diese gegen die Durchsetzung der Menschen- und Bürgerrechte leisten.

Wie sehen Sie die Spaltungen in Deutschland und im Westen allgemein?

Mit grosser Sorge. Deutschland war 40 Jahre geteilt. Heute ist es eine gespaltene Gesellschaft – der Spalt vertieft sich von Jahr zu Jahr. Es ist nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich, die mit dem Siegeszug des Neoliberalismus überall auseinandergeht – auch in Deutschland. Da ist es besonders der Konflikt der Mentalitäten, in dem die einstige Teilung weiterwirkt. Die real verschwundene Mauer besteht in den Köpfen weiter. Die Spannung zwischen linksliberal-demokratischen und rechtspopulistisch-autoritären Bestrebungen gefährdet viele europäische und aussereuropäische Demokratien, doch in Deutschland nimmt sie wegen dessen Geschichte eine besondere Form an. Und von aussen werden solche Konflikte zusätzlich angeheizt.