Als Karikaturist heissen Sie Karma. Woher der Name?

Das war mehr einem Zufall geschuldet,den ich hinterher ein bisschen bereue. Viele Karikaturisten legen sich ein Pseudonym zu.Aus «Karikaturist Ratschiller Marco» konnte ich Karma ableiten – die Überlegung, dass Karma etwas bezeichnet, was als Folge des eigenen guten oder schlechten Handelns zurückkommt, hat natürlich mitgespielt. Das Problem ist, dass der Begriff in der esoterischen Szene gebraucht wird und daher auch Leute auf die Website bringt, die Anderes erwarten.