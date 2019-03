Lieber Herr K.

Diese zerrissenen Hosen sind ein wahnsinnig emotional aufgeladenes Kleidungsstück – dabei ist das Beruhigende daran doch die Tatsache, dass es sich um Mode handelt, was wiederum gleichbedeutend ist mit «vorübergehend», weshalb man einfach abwarten und die Mode an sich vorüberziehen lassen kann, ganz so, wie wenn man, sagen wir, sich das Narrenbein prellt.

Wobei sich diese Fetzenjeans tatsächlich hartnäckig halten. Und das ist mittlerweile schlecht, weil jene, die die immer noch tragen, damit allen mitteilen, dass sie nicht sehr «in the know» sind, so modisch gesehen. Zerrissene Jeans sind over, vorbei, out, die trägt man nicht mehr. Und nein, wir dulden jetzt kein Gekeif von wegen der Gegentrend mache die Sache auch nicht besser, da Mode in jedem Fall oberflächlich und doof sei, denn das ist eine humorbefreit-schmallippige Haltung, und die mögen wir hier nicht in dieser unserer kleinen Rubrik.

Atmen Sie also auf, lieber Herr K. Die Tage der kaputten Hose sind gezählt. Das Praktische daran ist, dass sie danach trotzdem weiterhin getragen werden kann, die ist nämlich total nachhaltig: Man muss sie bloss wiefeln oder so einen Blätz von der Innenseite her aufbügeln, und schon ist man wieder voll dabei.

