Das hatte entsprechende politische Konsequenzen. Die Städte wurden wieder links. Schneller an jenen Orten, wo es traditionell viele Staatsangestellte und Wissensarbeiter gab (wie etwa in Bern). Langsamer an jenen Orten, wo die Industrie noch immer eine grosse Rolle spielte (wie etwa in Basel).

Im Ergebnis blieb es aber überall dasselbe: Das links-grüne Milieu in den Städten wurde grösser und grösser. Im Gegenzug rückten die Agglomerationen rund um die Städte nach rechts. Die grossen Brüche im politischen System – sei es in der Klimafrage, der Europapolitik oder der richtigen Bemessung der Unternehmenssteuern – verlaufen heute alle zwischen Stadt und Land. Vergesst den Röstigraben!

Das hat Konsequenzen für die politische Debatte und die Ausrichtung der Parteien. Links-Grün liefert Lösungen für die Stadt. Rechts liefert Lösungen für das Land. Man entfernt sich. Schon 2004 schrieben Hermann und Leuthold: «Die ideologische Entfremdung zwischen Kernstadt und Umland verheisst auf den ersten Blick wenig Gutes für die Zukunft der grossen Agglomerationen.»

Fünfzehn Jahre später muss man sagen: Die Prognose war sogar noch etwas verhalten. Dass die Schweiz heute so polarisiert ist wie noch selten in ihrer jüngeren Geschichte, hat auch mit der klaren linken Dominanz in den Städten und dem Rechtsrutsch in der Peripherie zu tun.