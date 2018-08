«Wieso dürfen sie uns schlagen, Papa?» – «Weil sie weiss sind!»

Schicksalhafte Wendungen gibt es wohl in jedem Leben. Doch oft redet man nicht darüber – und leidet vielleicht darunter. Sandra Bühler (29) und Sandra Schmid (27) taten das Gegenteil. Sie sprachen in den letzten Jahren während vieler Reisen Menschen auf der Strasse an und fragten direkt: Was hat dich im Leben am meisten geprägt?

Zum Teil suchten sie auch gezielt, etwa nach Überlebenden der New Yorker Terroranschläge vom 11. September 2001, nach dem Musiker und Schauspieler Carlos Leal oder nach ehemaligen Verdingkindern. Entstanden ist daraus das kürzlich erschienene Buch «Menschen wie du & ich». Es ist ein Lese- und Bilderbuch mit eindrücklichen Lebensgeschichten und Porträtfotos. Und es ist das Werk zweier Freundinnen, die gemeinsam ihre Träume verwirklichen, seit sie sich vor rund 13 Jahren während der Lehre an der Berufsschule in Aarau kennen lernten.

Heute leben beide in Zürich in einer Wohngemeinschaft, zusammen mit Sandra Schmids Freund. Das klappe bestens, sagt Bühler und lacht. «Irgendjemand kocht immer.» Ihre Freundschaft sei etwas, das sie geprägt habe, fügt Schmid an. «Wir sagten uns immer: Nichts ist unmöglich.»

Aus Begegnungen mit Menschen aus aller Welt haben sie ein Buch gemacht: Sandra Bühler (links) und Sandra Schmid. Foto: PD

Schon während der Polygrafenlehre drehten sie zusammen Kurzfilme, schlenderten fotografierend durch Aarau. Aufträge für Hochzeitsfotografien ergaben sich. Mit zwanzig gründeten sie gemeinsam eine Firma, die nun wegen des Buchprojekts und ihrer Jobs beim Schweizer Fernsehen und bei Swiss Life in den Hintergrund gerückt ist. «Wir sind beide Träumer, aber auch Macher», sagt Bühler. «Wir haben uns jeden Traum erfüllt», doppelt Schmid nach. «Wir pushen uns gegenseitig. Allein ist es schwieriger, an seinen Träumen festzuhalten.»

Plädoyer für die Offenheit

Ihr nun vollendetes Buchprojekt geht zurück auf eine Maturarbeit. Dahinter stecken auch für sie persönlich schicksalhafte Wendungen. Wichtig sei die daraus gewonnene Erkenntnis: «Mir ist aufgefallen, dass Menschen Berührungsängste haben, dass man sich bei Schicksalsschlägen oft nicht nachzufragen getraut», sagt Schmid beim Interview an ihrem WG-Tisch. «Die Menschen fühlen sich dann allein gelassen.» Und noch eine Erkenntnis ist ihr wichtig: Menschen nicht aufgrund von stereotypen Vorstellungen zu beurteilen, sondern auch mal hinter die Fassaden zu schauen, den Menschen eine Stimme zu geben.

«Wenn du auf die Leute zugehst, merkst du, dass die Verschlossenheit eigentlich nur an dir selber liegt.» Sandra Schmid, Autorin

Bei der Arbeit an ihrem Buch sei dies erstaunlich gut gelungen: «Wir wurden nach vielen Gesprächen umarmt.» Noch immer erhielten sie von Porträtierten Nachrichten, wonach das Reden wie Medizin gewesen sei. Schmid denkt etwa an Emanuel aus Kapstadt, der seine Kindheit als Sklave bei weissen Farmern verbracht habe. Auch in der Schweiz, wo sich die Menschen dem Klischee nach nicht so leicht öffnen, stellte die 27-Jährige fest: «Wenn du auf die Leute zugehst, merkst du, dass es eigentlich nur an dir selber liegt.» So ist das Buch der beiden Sandras letztlich ein hoffnungsvolles Plädoyer für die Offenheit, fürs Miteinander-Reden – und damit für eine Menschlichkeit, die im Alltag oft zu kurz kommt, obwohl sie viel bewirken kann.

«Menschen wie du & ich», Sandra Schmid und Sandra Bühler, Stämpfli Verlag, 168 Seiten, 2018

Fünf Kurzporträts aus «Menschen wie du & ich»

Carlos, 47, Los Angeles

«Als Künstler, Schauspieler und Musiker habe ich mein Geld mit Dingen verdient, die ich liebte. Ich gründete die Band Sens Unik, hatte Erfolg und reiste viel. Dann kam die Schauspielerei. Ich präsentierte mich gegenüber den anderen als überlegen, stark und schlau – und belog mich selbst. Meine Lebenseinstellung änderte sich durch die Geburt meines Sohnes. Von einem Tag auf den anderen wurde diese kleine Kreatur zum Mittelpunkt meines Lebens. Wichtiger als ich.»

Markus, 30, Zürich

«Ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich nicht mehr Markus, dann müsst ihr Barbara zu mir sagen. Ohne Barbara hätte ich meinen Freund niemals angesprochen. Mit ihr erschuf ich meine zweite Persönlichkeit. Als Dragqueen mache ich Spässe und unterhalte die Leute. Barbara sagt Dinge, die ich als Markus niemals über die Lippen bringen würde. Ich könnte theoretisch sagen: ‹Du bist ein Arschloch›, aber in einem dermassen netten Ton und mit einem Lächeln, sodass sich niemand beleidigt fühlt.»

Emanuel, 53, Kapstadt

«Meine Kindheit verbrachte ich auf der Strasse und den unzähligen Farmen weisser Bauern. Als ich meinen Vater fragte, wieso sie uns einfach schlagen dürfen, sagte er: ‹Weil sie weiss sind.› Klar gab es jene, die es genossen, uns zu quälen. Doch ich traf auch die Guten. Es war 1979. Diese Farm lag nicht weit weg von Kapstadt. Ich bekam die Erlaubnis, in der Stadt zu arbeiten. Drei Jahre später hatte ich genug gespart, um meine Familie von der Farm zu holen. Endlich waren wir frei.»

Felicia, 45, Potosí

«Ich war sechzehn, als ich den Bruder meines Schwagers heiratete. So verliess ich mein Zuhause für einen Mann, den ich nicht wollte. Nach einem Jahr kam unser Sohn zur Welt. Sechs weitere Kinder folgten. Dann veränderte sich mein Mann: Erst waren es Beleidigungen, dann Schläge. Die Monate nach der Scheidung waren die schlimmsten. Ich hatte kein Geld und bettelte. Später erhielt ich das Amt der Minenwächterin. Zusammen konnten wir uns zurück ins Leben kämpfen.»

David, 43, New York

«In meinem Leben drehte sich alles um Geld. Ich war Investmentbanker. Es war Dienstag, der 11. September 2001. Ich sass an meinem Pult im 87. Stock des World Trade Center. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Nach fünfzehn Minuten drang Rauch ins Büro. Wir kämpften uns nach unten. Mein erster Schritt nach draussen war der Moment, in dem das Gebäude anfing einzustürzen. Die Bilder verfolgen mich heute noch. Geld ist zweitrangig geworden. Ich kümmere mich mehr um meine Mitmenschen.»

