«Was machst du an Silvester?» So lautet die derzeit meistgestellte und oft auch die meistgefürchteste Frage. Nur schon darauf zu antworten, setzt viele unter Druck, geschweige denn, der Antwort später tatsächlich gerecht zu werden. Denn: Silvester muss die beste Party des Jahres werden. Das schreibt uns das Bild, das wir von unserer Gesellschaft haben oder haben wollen, vor. Doch was, wenn man gar nicht feiern will?