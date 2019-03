Das Erstaunliche an diesem Fall sind nicht nur die teils absurd hohen Summen, die in dieser Anklage vermerkt sind, sondern auch, wie dreist die mutmasslichen Betrüger vorgegangen sind: William Singer, der sich am Dienstag vor einem Gericht in Boston bereits schuldig bekannt hat und im Juni verurteilt werden wird, hatte im Jahr 2011 im kalifornischen Newport Beach das Unternehmen Edge College & Career Network gegründet und ihm den Spitznamen «The Key» gegeben. Türöffner also.

«Ich habe eine Seitentür erfunden, weil die Kinder durch die Vordertür nicht reinkamen. »William Singer, Gründer der Betrugsfirma «The Key»

Solche Firmen gibt es zuhauf in den USA, weil Eltern sehr viel dafür tun, ihren Kindern den Zugang zu Unis zu erleichtern. «Ich habe eine Seitentür erfunden, weil die Kinder durch die Vordertür nicht reinkamen und die Hintertüren wie Spenden keine Garantie waren», sagte er am Dienstag vor Gericht: «Es war deshalb attraktiv für die Eltern, weil ich eine Garantie geben konnte.»

Zum Unternehmen gehörte die wohltätige Organisation Key Worldwide Foundation, an die Eltern Geld überwiesen, das sie als Spenden sogar von der Steuer absetzen konnten; über diesen Non-Profit-Zweig organisierte Singer die Bestechungen. Eltern besorgten ärztliche Atteste für die Kinder, die standardisierte Prüfungen für die Aufnahme an Colleges deshalb zum Beispiel über zwei Tage verteilt an einer Privatschule in West Hollywood ablegen durften. Dort gab es entweder falsche Prüflinge, unerlaubte Hilfe, oder die Antworten wurden im Nachhinein verbessert. Die Tochter von Felicity Huffman etwa soll ihr Ergebnis auf diese Weise um 400 Punkte auf 1420 verbessert haben. Bis zu 75'000 Dollar pro gefälschtem Test bezahlten die Eltern.

Es gab jedoch noch eine andere, viel haarsträubendere Möglichkeit für den Zugang zu einer Elite-Uni: die Sport-Fakultäten. Gerade für Jugendliche aus ärmeren Familien ist ein Sportstipendium die einzige Möglichkeit, die teils horrenden Studiengebühren von bis zu 70'000 Dollar pro Jahr zu vermeiden. Unis lassen, das ist bekannt, talentierte Sportler auch dann zu, wenn die Noten nicht ganz so gut sind, und die Gratisausbildung an einer Elite-Uni gilt als Bezahlung für sportliche Leistungen.

Darüber wird immer wieder debattiert, geändert hat sich an dieser Praxis seit Jahrzehnten nicht viel. In diesem Fall funktionierte es genau andersherum: Jugendliche wurden wegen vermeintlichen Talents in nicht ganz so beachteten Sportarten angenommen, obwohl sie die entsprechende Disziplin überhaupt nicht beherrschten.