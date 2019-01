Gehen Sie zum nächsten Getränkehändler und kaufen Sie eines! Und jetzt widme ich mich der Problematik, die wahrscheinlich gemeint ist: Wie bekommt man am ehesten einen Waschbrettbauch?

Dazu hat ein Kulinariker wie ich schon ein paar Dinge zu melden. Schliesslich wurde in den letzten Jahren eines der allergrössten Missverständnisse punkto Ernährung überhaupt geklärt: Die Pölsterchen am Bauch kommen meist nicht von gegessenem Fett, wie man wegen einer umstrittenen und angeblich von der Zuckerindustrie bezahlten Studie in den Sechzigerjahren lange glaubte. Nein, der Ranzen kommt von den Kohlehydraten, und die stecken eben auch im Zucker.