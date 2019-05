Wie Scientology getarnt um Mitglieder wirbt

Kürzlich an der Marktgasse in Winterthur: Auf einem langen Tisch, über den ein samtrotes Tuch gebettet ist, stapeln sich Ausgaben von «Dianetics». Das Buch des Scientology-Gründers und ehemaligen Science-Fiction-Autors L. Ron Hubbard ist die Bibel für Scientologen. Davor verteilen mehrere Standmitarbeiter Flyer an Passanten, erzählen von den Lehren Hubbards.