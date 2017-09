Wenn die Lebensmodelle aufeinanderprallen

Irgendwer fühlt sich immer betupft. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass eine Gruppe erklärt, ihr Lebensmodell werde zu wenig respektiert – und vor allem zu wenig unterstützt. Fast schon Tradition hat, dass Familien klagen, wie schwierig der Spagat zwischen Beruf und Familie sei. Wahlweise die Arbeitgeber oder der Staat sollten für Erleichterung sorgen.

Verheiratete ärgern sich über die Heiratsstrafe, die sie gegenüber unverheirateten Paaren steuerlich benachteiligt. Aber auch die kinderlosen Singles sind nicht zufrieden. So hat etwa die Präsidentin des Vereins Pro Sin­gle Schweiz, Sylvia Locher, gegenüber dieser Zeitung gesagt: «Sin­gles werden ein Leben lang dafür bestraft, dass sie nicht verheiratet sind und keine Kinder haben.» Sie findet es unfair, dass der Staat andere Lebensmodelle für unterstützenswerter hält.

Die Jungen schliesslich sagen, den Alten gehe es finanziell zu gut, es wäre doch sinnvoller, diejenigen hätten etwas mehr Geld zur Verfügung, die mitten im Leben stünden.

Wenn man das Hickhack mitbekommt, fragt man sich: Woher kommen das ständige Vergleichen, der Neid, die Angst, es könnte jemand von etwas profitieren, das einem selbst vorenthalten bleibt? Meistens regen sich nicht einmal diejenigen über Ungerechtigkeiten auf, die objektiv Grund hätten, mit ihren Lebensumständen unzufrieden zu sein.

«Ventil für eigene Sorgen»

Die emeritierte Psychologieprofessorin der Universität Bern Pasqualina Perrig-Chiello meint: «Dieses Gegeneinanderausspielen verschiedener Lebensmodelle ist ein Zeichen unserer Zeit.» Früher habe es viel weniger Optionen gegeben. Man war ledig, verheiratet oder verwitwet. «Diese Formen waren legitimiert und nicht frei wählbar, sondern gesellschaftlich geregelt.» So war beispielsweise klar, dass eine Tochter in der Familie ledig bleiben muss, damit sie sich um die alten Eltern kümmern kann. Mit jedem Lebensmodell waren klare Aufgaben verbunden. Die Verheirateten sollten nach Möglichkeit Kinder grossziehen, die früh Verwitweten oder Lediggebliebenen den Bedürftigen in der Familie helfen.

Von diesen Zwängen ist heute nichts übrig geblieben. «Lebensmodelle und Lebensläufe sind frei wählbar geworden», sagt Pasqualina Perrig-Chiello. «Das heisst auch, dass jeder die Verantwortung für seine Wahl trägt.» Viele fühlten sich unter Druck, ihre Wahl zu verteidigen und sich gegen andere abzugrenzen. Die grosse Freiheit bringe auch Verlustängste und Unsicherheiten mit sich, erklärt die Psychologin.

«Die gegenseitigen Beschuldigungen sind ein Ventil für die eigenen Sorgen und Ängste.»Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello

Dazu komme, dass in unserer Gesellschaft die individuelle Verantwortung grossgeschrieben werde. Die Betreuung von Kindern sowie die Pflege älterer Menschen gelte mehrheitlich als Privatsache, die jeder selber organisieren solle. Da entstünden schnell Verteilkämpfe.

Denn jedes Lebensmodell birgt andere finanzielle Risiken. So investieren Eltern gemäss Statistik rund eine halbe Million Franken in ein Kind, bis es unabhängig ist. Kinderlose haben diese Ausgaben zwar nicht. Aber vielleicht engagieren sie sich sozial und nehmen dafür weniger Lohn in Kauf – in diesem Fall können sie im Gegensatz zu Eltern nicht von Steuerabzügen profitieren. «Vor diesem Hintergrund sind gehässige, undifferenzierte Diskurse und gegenseitige Beschuldigungen ein Ventil für die eigenen Sorgen und Ängste», hält Pasqualina Perrig-Chiello fest.

Hier mag man es nahe

Allerdings gibt es auch Menschen, die genau dieses skeptische Sich-gegenseitig-Beäugen nicht wollen. Menschen, die den engen Kontakt mit anderen Lebensmodellen suchen. Das geschieht zum Beispiel in der Siedlung Volo (Vordere Lorraine) in der Stadt Bern. Auf dem Areal zwischen Lorrainestrasse, Jurastrasse und Randweg leben seit 16 Jahren die unterschiedlichsten Mieter zusammen. Viele von ihnen sind Familien mit Kindern; aber auch Wohngemeinschaften, Einzelpersonen und Paare ohne Kinder haben hier ihr Zuhause. Eine der Mieterinnen ist Simone Stirnimann, die hier mit ihrem Mann und ihren drei Kindern wohnt. «Anonym in einem Wohnblock zu leben, das fände ich elend», sagt sie. «Ich schätze es sehr, dass wir die Nachbarn so gut kennen und zum Beispiel die Kinder ganz spontan und unkompliziert jemandem zum Hüten geben können.»

Insgesamt umfasst die Siedlung 37 Wohnungen, 11 Büros und Ateliers, einen Gemeinschaftsraum, einen Laden, ein Restaurant und eine Kindertagesstätte. Wenn man herausfinden will, wie Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen friedlich zusammenleben, dann ist hier der richtige Ort dafür.

Toleranz, Gespräche, Geduld

Ein Durchgang zwischen dem Restaurant Wartsaal und dem Gemeinschaftsraum führt in den Innenhof der Siedlung. Man hört fröhliches Kinderrufen. Kita-Kinder spielen im grossen Sandkasten. Links steht ein selbst ­gebauter Wohnwagen aus Holz, rechts sind Liegestühle aufgestellt. Eine Frau geniesst auf einem der Stühle gerade die ­letzten sommerlichen Sonnenstrahlen.

Simone Stirnimann. Bild: Beat Mathys

«Wenn es Probleme gibt, dann entzünden sie sich beispielsweise an der Frage, wer den Innenhof wie nutzen darf», sagt Simone Stirnimann. Sie ist nicht nur Mieterin, sondern auch im Vorstand des Hausvereins. In diesem Verein organisieren die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Zusammenleben gemeinsam. Simone Stirnimann erklärt an einem Beispiel, wie man mit Uneinigkeit umgeht, und zeigt dabei auf den Miniwohnwagen aus Holz. Ein paar Volo-Eltern haben ihn zusammengebaut. Wenn manchmal die gesamte Kita-Kinderschar den Innenhof belegte, getrauten sich die Volo-Kinder jedoch gar nicht mehr, ebenfalls dort zu spielen. Also vereinbarte man an einer Sitzung, dass der Teil des Innenhofs, wo der Wohnwagen steht, für die Kita tabu ist. «Das klappt sehr gut», erklärt Simone Stirnimann.

«Die Mieter sind empfindlicher geworden. Sie sind gestresst und ­deshalb extrem ruhebedürftig.»Ruedi Spöndlin, Mieterverband

Dann gibt es auch Mieter, die gern in aller Ruhe im Innenhof ein Buch lesen oder die Sonne geniessen möchten. «Da sind wir schnell zum Schluss gekommen, dass dies nur beschränkt durchsetzbar ist.» Nun habe man den Innenhof zumindest in Zonen unterteilt.

Simone Stirnimann betont, es brauche Toleranz, damit man gute Lösungen finde. Aber auch viele Diskussionen, Geduld – und die Fähigkeit, zu erkennen, wogegen man etwas ausrichten kann und was man akzeptieren muss.

Leute sind empfindlicher

Doch genau diese Einsicht ist bei vielen unpopulär. Das stellt Ruedi Spöndlin vom Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband fest. Er ist dort für Mieterbeschwerden zuständig. Die Klagen über Nachbarn hätten «gefühlt» zugenommen, sagt er. Statistiken dazu gibt es keine.

Spöndlin glaubt, dass der Anstieg der Beschwerden an den vielen unterschiedlichen Lebensstilen liegt, die auf knappem Wohnraum in den Städten zusammentreffen. Früher habe man sich vor allem über Unordnung in der Waschküche gestritten, heute seien oft verschiedene Lebensrhythmen und -modelle der Auslöser für Streit. «Zum Beispiel gibt es mehr Leute, die daheim arbeiten wollen. Da fühlen sie sich schnell gestört, wenn in der Wohnung über ihnen Kinder herumrennen.»

Hinzu kommt, dass sich viele Regeln, die früher galten, heute gar nicht mehr durchsetzen lassen. «Vor 50 Jahren hatte die klassische Hausfrau ihre Waschtage. Heute müssen Mütter und Väter, die unter der Woche arbeiten, auch mal an einem Sonntag oder einem Abend die Wasch­maschine einschalten.» Die verschiedenen Zeitpläne von Familien, Rentnern und Singles würden riesiges Konfliktpotenzial bergen. Die Erziehungsstile seien heute ebenfalls sehr unterschiedlich. Da mangle es schnell am gegenseitigen Verständnis.

Ruedi Spöndlin hat den Eindruck, dass die Ansprüche gestiegen sind. «Ich glaube, die Leute sind empfindlicher geworden.» Sie seien gestresst und deshalb extrem ruhebedürftig. Wenn etwas dann nicht ihren Vorstellungen entspreche, möchten sie schneller als früher den Rechtsweg beschreiten. «Sie denken, man könne alles einklagen.» Doch ein Streit unter Nachbarn lässt sich so kaum lösen. Ein Leben im gleichen Haus macht meistens keinem der Beteiligten mehr Freude.

Unrealistische Vergleiche

Das kritische Schielen auf die anderen lässt sich nur teilweise mit den gehobenen Ansprüchen und der Unsicherheit infolge von mehr Wahlfreiheit erklären. Viele fürchten auch den sozialen Abstieg. Diese Furcht ist nicht immer unbegründet, aber sie wird noch zusätzlich genährt. Denn wir vergleichen unseren Lebensstandard heute nicht mehr nur mit einer überschaubaren Anzahl von Menschen in ähnlichen Verhältnissen, sondern mit Menschen weltweit. Da kann schnell das Gefühl entstehen, man komme zu kurz.

«Die Vergleichsmöglichkeiten sind unermesslich geworden – vor allem durch die vielfältigen Medienkanäle», sagt die Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello. Es gehöre dazu, dass Menschen sich messen, um zu sehen, wo sie sozial und finanziell stünden. Das Resultat habe einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden. Wenn man sich nun im Internet die Inneneinrichtungen von Prominenten anschaut oder die Lebensläufe von Überfliegern wie Tesla-Gründer Elon Musk liest, dann entsteht schnell der Eindruck, man habe es kaum zu etwas gebracht.

«Vor diesem Hintergrund lässt sich auch das Suizidparadox erklären», sagt die Psychologin. Ausgerechnet in Ländern mit einer nachweislich sehr hohen Lebensqualität und überdurchschnittlich glücklichen Bewohnern sind die Selbstmordraten erstaunlich hoch. Der Grund: Je besser es allen geht, desto eher fühlt man sich im Vergleich als Versager.

Nachbarn tun sich zusammen

Wenn sich eine Gesellschaft zunehmend über Konkurrenz und Missgunst definiert, sind die Perspektiven düster. Lässt sich etwas dagegen unternehmen?

Pasqualina Perrig-Chiello meint, mehr Wissen könne helfen: «Da es sich um ein neues Phänomen handelt, müssen wir eine neue Kultur des Umgangs mit dieser Diversität entwickeln. Helfen könnte, wenn wir das Phänomen ansprechen, den Dialog suchen und das gegenseitige Kennenlernen fördern.»

Simone Stirnimann vom Hausverein-Vorstand der Siedlung ­Volo stimmt ihr zu: «Man muss immer wieder miteinander reden. Klar, das ist manchmal auch anstrengend.» Aber eine gute Stimmung untereinander gelinge nur über Dialog und gegenseitiges Verständnis.

Die Politik hat das Thema ebenfalls entdeckt. Die Stadt Zürich führt seit 2007 jeweils am letzten Freitag im Mai einen Tag der Nachbarn durch. Dieses Jahr rief erstmals auch die Stadt Bern ihre Quartierbewohner auf, ein unkompliziertes Fest zu organisieren. Das Ziel: «Die Förderung aller Formen der Solidarität unter Nachbarinnen und Nachbarn.» Die Frage ist nur, ob ein Tag im Jahr dafür reicht, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu entwickeln.

