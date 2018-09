Was tun, wenn man das Haus der Eltern nicht will?

Lorena hat dieses Haus in Teilen geerbt: die erste Hälfte nach dem Tod ihrer Mutter 2011, gleich beteiligt wie ihr Vater, der weiter im Haus wohnt, kochen lernt und seine Frau zumindest in der Zubereitung von Minestrone bald hinter sich lässt. Zwei Jahre bevor er stirbt, erlaubt sich Lorena die Frage, was mit dem Haus geschehen solle, wenn auch er geht. Sie ahnt, dass das, was auf sie zukommt, Überwältigungspotenzial hat, auch wenn sie sich damals das Ausmass erst diffus vorstellen kann. «Gehen?», fragte ihr Vater. «Mir geht es gut.»

Das Haus liegt in Murisengo, einem Dorf im Piemont. Seitdem es am Todestag ihres Vaters ganz in Lorenas Besitz überging, wurde es sämtlicher Aspekte entledigt, die von Leben zeugen könnten. Alle technischen Geräte sind ausgesteckt, die Kaffeemaschine verkalkt vor sich hin, der Fernseher verweigert das Bild, Licht ins Dunkel der vier Stockwerke kommt erst nach dem Eindrehen der Sicherungen. In der Küche gibt es alles, was man braucht, aber nichts von dem, was man einfach so hat, wenn man wohnt und lebt und kocht. Zeitungen und Esswaren, Terminkärtchen – alles Verfallsdatumtragende ist inexistent, die Pflanzen wurden verschenkt, und wer müde ist, macht sich erst mal auf die Suche nach Leintüchern und Bezügen.

Die Zeiger der Uhr im Wohnzimmer, ein Geschenk des Schweizer Arbeitgebers an den Vater zur Pensionierung, haben den Anschluss ans Jetzt längst verloren und begründen eine Zeitzone der Unbewohntheit. Was heute ist, war vor einem halben Jahr nicht anders und könnte in den nächsten Jahren noch genau gleich sein.

So aktiv nach Kaputtem gesucht wird, so passiv bleiben Reparaturversuche.

Das Haus zeigt auch bei diesem Besuch eine neue renovationsbedürftige Seite. Wasser gibts meist nur kalt: Der Boiler entscheidet gerne selbst, wer wann warmes Wasser haben soll. Eigentlich ist Lorena mit ihrem Mann übers Wochenende gekommen, um die letzten persönlichen Gegenstände ihrer Eltern aus dem Schlafzimmer auszusortieren. Die meiste Zeit wird sie jedoch damit verbringen herauszufinden, was zwischen diesem und dem letzten Besuch kaputtgegangen oder schlimmer geworden ist.

Die Mängel werden immer wieder aufgezählt, im Gespräch mit der Tante am Telefon oder beim Besuch der Bäckerin im Dorf. So aktiv nach Kaputtem gesucht wird, so passiv bleiben Reparaturversuche: Es lohnt sich nicht, für wenige Tage Aufenthalt im Jahr viel Aufwand zu betreiben. Das Nötigste wird repariert, alles andere als Rechtfertigung für den Wunsch verwendet, das Haus möglichst bald loszuwerden.

Lorena weiss nicht, was die Leute aus dem Dorf hinter ihrem Rücken nach ihrer Abreise reden, aber was sie ihr gegenüber äussern, ist Verständnis. Seit es Italien noch schlechter geht, verstehen alle, was so ein Haus kostet, selbst wenn man gar nicht da ist. Seit Lorena Zahlen nennt, ist Ruhe eingekehrt im Dorf. Ihr Vater hat die Probleme vorausgesehen. Kurz vor seinem Tod gab er zu, dass ihm bewusst sei, dass seine Tochter leiden werde mit diesem Haus. Sie will ihren Eltern zwar nichts nachtragen, doch sich über das Haus freuen, es als Ferienhaus nutzen und als Rückzugsort lieben, das kann sie nicht.

Lorena hat schöne Kindheitserinnerungen an üppige Festessen und sonnige Terrassennachmittage mit der ganzen italienischen Familie. Die schlechten entstehen zu der Zeit, als Lorena zehn Jahre alt ist und ihre Mutter einen bruchfälligen Hausteil in diesem Dorf, 400 Kilometer von Zürich entfernt, erbt.

Kindheit in Zürich-Schwamendingen

Lorena wächst als Einzelkind in einer Genossenschaftswohnung in Zürich-Schwamendingen auf, die der Fabrik gehört, für die ihr Vater als italienischer Gastarbeiter arbeitet. Ihre Eltern verbrachten ihre Kindheit wenige Kilometer voneinander entfernt, lernen sich jedoch erst kennen, als sie ins nördliche Nachbarland auswandern und beide in Zürich Arbeit finden.

Die kleine Familie wohnt in einer Zweizimmerwohnung mit einem Schlafzimmer für die Eltern und einem weiteren Zimmer, das abends Kinderzimmer, tagsüber Schneideratelier und an den Wochenenden Treffpunkt der Italienerinnen aus der Nachbarschaft ist. Lorena macht im Schlafzimmer an einem Sekretär mit heruntergeklappter Tür Hausaufgaben. Andere Kinder haben ein Zimmer für sich, Lorena ist oft bei ihnen zum Spielen oder zum Aufgabenmachen. «Ich habe aus Platzgründen kaum je jemanden mit nach Hause nehmen können.»

Lorena geht zum Büchergestell im Wohnzimmer und zieht die Bücher heraus, die sie behalten hat: den Schweizerischen Sekundarschulatlas und eine Publikation des Verlags Kümmerly+Frey, «Schweiz: Alpenland im Herzen Europas», mit Widmung von Anton und Helene, datiert auf den 22. September 1987, kurz vor der Rückkehr von Lorenas Eltern nach Italien. Die Widmung beschreibt die Freundschaft zwischen den Familien als einzigartig wertvoll und formuliert die Hoffnung, die Distanz zwischen Murisengo und Zürich möge daran nichts ändern. Anton und Helene wandern kurz darauf nach Rio de Janeiro aus. Als einziger Roman hat «Der Exorzist» überlebt. «All die dicken Schundromane meiner Mutter habe ich weggegeben», sagt Lorena und schiebt entschuldigend hinterher: «Ebenso die Mondo-Bücher.»

«Die Ausländer, das waren wir. In den 1960er-Jahren waren wir die Tschinggen.» Lorena erzählt von der Ledermappe, die sie in ihrer Primarschulzeit widerwillig herumschleppte, während alle anderen einen Thek hatten. «Meine beste Freundin hatte Holz-Zoggeli. Ich dagegen trug sehr modische Schlärpli aus Italien, auf die ich heute stolz wäre, aber als Kind hat mich das in eine Ecke gedrängt – ich habe gemerkt, dass ich anders bin.» Lorena tauscht ihre Mappe gegen einen Thek und ihre Schlarpen gegen Zoggeli. Diskriminiert gefühlt hat sie sich nie – aber gestört hat sie das Anderssein immer. «Heute bin ich stolz darauf, dass ich beides sein kann, Italienerin und Schweizerin.»

Lorena ist la Svizzerotta. Das ist eine Bezeichnung von zärtlicher Hässlichkeit.

Von der Dorfhauptstrasse dringen Stimmen ins Wohnzimmer. Man kennt sich, man grüsst sich. Man kennt auch Lorena und weiss von ihrer Anwesenheit, bevor sie ein erstes Mal das Haus verlassen und die Strasse überquert hat. Lorena ist la Svizzerotta, eine Bezeichnung von zärtlicher Hässlichkeit, und dass sie wieder einmal da ist, scheint berichtenswert. Aus Zürich mitgebracht hat sie Brät für Wurstweggen, Cervelats, Schinkli, die Kräutermayonnaise von Thomy, Betty-Bossi-Blätterteig und rote Lindt-Kugeln im Wert von 120 Schweizer Franken. Beim kurzen Rundgang durchs Dorf wird immer an denselben Türen geklopft, bei Lena etwa, die keine Zähne mehr, aber viel zu erzählen hat.

Bei Angela, einer alten Freundin von Lorenas Eltern, die alle zwei Wochen nach dem Haus schaut und sich für die Kontrollbesuche lieber in Lindt-Kugeln als mit Bargeld bezahlen lässt. Bei Rita, der Bäckerin, wo Grissini eingekauft und Neuigkeiten ausgetauscht werden. Bei der anderen Rita, die stets zwei Flaschen piemontesischen Wein für Lorenas Mann bereithält. Dieser bleibt dem Rundgang fern, er spricht kaum Italienisch und kennt niemanden im Dorf, lässt sich die Geschichten von draussen bringen. Auch Lorena kennt nur wenige der Entgegenkommenden. Gegrüsst wird trotzdem, man weiss ja nie.

Von Lorenas Eifer des Ausmistens verschont geblieben sind die Bilder an den Wänden. Betritt man das Haus von der Garage aus, wird man auf dem ersten Treppenabschnitt von vier gerahmten Fotografien begleitet. Statt in die Hügellandschaft des Piemonts führen diese aber direkt dahin zurück, woher Lorenas Eltern beim Einzug in dieses Haus kamen: Blick auf das Zürcher Grossmünster von der Quaibrücke aus. Ausblick vom Uetliberg. Stiebende Wassermassen am Rheinfall in Schaffhausen. Das Matterhorn. Erinnerungen an ein Leben in der Schweiz, die zeigen, wie Lorenas Eltern das nördliche Nachbarland gesehen haben – mit den Augen der Fremden.

Fremd sein – hier wie dort

Die Eltern waren gern in der Schweiz, sie waren integriert und hatten viele Schweizer Freunde. Aber eins war immer klar: Nach der Pensionierung gehen sie zurück. Wie zahlreiche ihrer Freunde und unzählige Migrantinnen und Migranten haben sie diesen früh gefassten Entscheid nie hinterfragt. Sie sind eingewandert, um irgendwann wieder auszuwandern. Im Bücherregal, das inzwischen leer ist, stand auch L. P. Hartleys «The Go-Between», beginnend mit dem Satz: «The past is a foreign country: they do things differently there.»

Dies spüren auch Lorenas Eltern: Murisengo, das Dorf, in dem Lorenas Mutter aufwuchs, hat sich so verändert, dass die Rückkehr ähnliche Gefühle des Fremdseins auslöst wie die Ankunft in die Schweiz. Das Paar hat länger in der Schweiz gearbeitet als in Italien gelebt. In der alten Heimat fehlen ihnen die Pünktlichkeit, die Verbindlichkeit. Das piemontesische Klima ist ein kleiner Trost für die grosse Distanz zu Tochter und Enkeltochter. Dennoch wurde diese Entscheidung nie rückgängig gemacht. Lorena zuckt mit den Schultern. «Ich wusste immer, dass sie gehen werden, und genauso wusste ich immer, dass ich in der Schweiz bleiben werde.»

Als James Schwarzenbach tobt, als das Schweizer Volk 1970 mit der Überfremdungsinitiative darüber abstimmt, ob es den Ausländeranteil pro Kanton auf zehn Prozent beschränken, die Tschinggen draussen haben will – 583'000 Italienerinnen und Italiener leben damals in der Schweiz –, all das hat Lorena verinnerlicht, als sie einige Jahre später eine Lehrstelle sucht und sich auch in der Heimat ihrer Eltern umschaut. Schliesslich geht sie als Au-pair nach England.

Dass ihre Mutter in diesem Haus starb, ist ein Abgrund mehr. Schlafen kann sie hier nicht.

«Dass meine Eltern nach ihrer Pensionierung nach Italien zurückwollen, war nie ein Problem bis zum Moment, als ihr vollgepackter Lastwagen wegfuhr.» Der Schweizer Boden, den der Lastwagen hinter sich lässt, ist der Boden, den Lorena unter den Füssen verliert. «Es war ein Abschied, ein Teil-Abschied. Ohne meine Eltern habe ich mich in der Schweiz, meiner Heimat, allein gefühlt.»

Ein Sonderfall, so eine Doppelbürgerin, sagt die Gemeinde von Murisengo, als Lorena das Haus ihrer Eltern erbt. Lorena recherchiert und liest, dass rund ein Drittel der Migrantinnen und Migranten nach ihrer Pension die Schweiz wieder verlassen und in ihre alte Heimat zurückkehren. Und doch: Man wisse nicht, wie man es in ihrem Fall machen solle, die Überschreibung des Autos, die Schweizer AHV auf dem italienischen Konto, die Umbenennung des Telefonanschlusses. Stapelweise Formulare ausgedruckt und ausgefüllt, dennoch an der konditionalen Bürokratie gescheitert: Ohne dieses Formular gilt das andere nicht, trotz jener Bescheinigung hat diese Unterschrift keine Gültigkeit, gehen Sie doch zum Konsulat. Immer und immer wieder ist Lorena beim Konsulat.

Cousine Moni springt ein, wenn bei den Behörden Termine nur so kurzfristig vereinbart werden können, dass die acht Stunden Zugfahrt von Zürich nach Murisengo zu lange dauern. Moni verhandelt, überredet, stellvertretend enerviert über italienische Mittagspausen und den dörflichen Bedürfnissen angepasste Öffnungszeiten. Einmal hat die Poststelle im Dorf drei Minuten länger geöffnet, aus Rücksicht auf Lorena, die erst beim nächsten Besuch zweieinhalb Monate später wieder in der Schlange vor dem einzigen Schalter hätte stehen können.

Die Zeiten, in denen Lorena sich fast nicht dazu überwinden kann, die Treppen des vierstöckigen Hauses hochzugehen, sind vorbei. Lange noch hat sie im Ohr, wie ihre Mutter ihre Fingernägel über die Rillen der Holzvertäfelung rattern liess, im Gang zur Küche, oder glaubt die Silhouette ihres Vaters in seinem Sessel zu sehen, wenn sie das Wohnzimmer betritt. Dass ihre Mutter in diesem Haus starb, ist ein Abgrund mehr. «Jahrelang habe ich sie noch auf dem Schlafzimmerboden liegen sehen, von den Sanitätern entkleidet, die sie erfolglos zu reanimieren versuchten.» Schlafen kann sie in diesem Zimmer erst, nachdem sie ausgemistet und einiges umgestellt hat.

«Wir sind ständig hierhergekommen. An jedem Feiertag, jedes längere Wochenende, jede Ferienwoche.»

Wie geht man mit Erinnerungen um, wenn sie an jedem Gegenstand kleben? Heute ist das Schlafzimmer so, wie Schlafzimmer nicht sein sollten: steril. Beim gewaltsamen Öffnen des deckenhohen Kleiderschrankes – das Holz der Türen hat sich im Laufe der Jahrzehnte ausgedehnt – klappern die Kleiderbügel nach Aufmerksamkeit, sie sind mit jedem gefüllten und gespendeten Kleidersack ein bisschen überflüssiger geworden. Überall ist Leere und Distanz zwischen dem übrig Gebliebenen.

«Wir sind ständig hierhergekommen. An jedem Feiertag, jedes längere Wochenende, jede Ferienwoche.» Lorena will als Teenager in Zürich bleiben, will mit Freunden Zeit verbringen, dabei sein, wenn andere Abenteuer erleben. Aber sie ist nie da. Lorena fürchtet, den Anschluss zu verlieren, den sie sich mit Ledermappe und Schlärpli gesucht hat. «Ich habe meinen Frust immer auf dieses Haus projiziert. Ich hasse dieses Haus. Dieses Haus, das uns in unserer Zweizimmerwohnung gehalten hat, weil man jeden Franken für die Renovation sparte. Dieses Haus ist schuld daran, dass ich nur ganz wenige Freundschaften aus meiner Jugend habe.»

Von Motten zerfressen

Lorenas Mutter hat sich nie um die Gefühle ihrer Tochter fürs Haus gekümmert. Bis zu ihrem Tod will sie nicht, dass Lorena das Haus je verkauft. Ihr Vater hingegen sieht die Probleme ein. Ihm gegenüber hat Lorena ein schlechtes Gewissen. Im Altersheim, zwischen erstem und zweitem Schlaganfall, sagt er ihr, es tue ihm leid, dass er ihr dieses Haus hinterlasse. «Wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte, hätten wir beide das wohl in Angriff genommen.»

So aber geht Lorena das Schlafzimmer ihrer Eltern allein an: Die hölzerne Madonnenfigur auf der Ablage am Kopfende des Bettes. Eine Porzellandose, gefüllt mit Lakritzbonbons. Stofftaschentücher aus den Nachttischschubladen. Vier halb leere Parfumflakons. Hustensaft und Kopfwehtabletten. Lesebrillen. Selbst gehäkelte Lampenuntersetzer. Zwei weisse Schafwollteppiche vor dem Bett. Siebenunddreissig grobe, schneeweisse Leintücher. Siebzehn Hosen von unterschiedlicher Stoffdicke, acht davon ungetragen. Blusen, in die ihre Mutter schon lange nicht mehr reinpasste. Frotteewäsche in jeder Farbe, teilweise originalverpackt. Küchentücher, zu Türmen gestapelt. Wolldecken, Wolljacken, von Motten zerfressen. Diverse Hausschuhe in Grösse 35. Zainenweise Stoffreste als Überbleibsel der Schneiderinnen-Vergangenheit.

«Ich bin keine Häuschenbesitzerin, das habe ich schon lange gemerkt. Ich habe gemietet, und wenns mir nicht mehr passte, bin ich gegangen.» Verkaufen ist für Lorena keine schwierige Entscheidung, allerdings eine mühsame Geduldsprobe. Seit ein paar Monaten bietet sie das Haus über einen Makler zum Verkauf an, er übernimmt die Bürokratie und kommt sporadisch mit potenziellen Käufern vorbei, um ihnen das Haus zu zeigen. Der Moment, als er das Inserat ins Internet stellte, setzt Lorena zu: Das schlechte Gewissen, das beim Ausräumen eingesetzt hat, kommt wieder. «Ich tue meinen Eltern ja nichts zuleide, aber manchmal denke ich: Vielleicht schauen sie ja herunter.»

Lorena erhofft sich Erlösung, wenn sie die Hausschlüssel irgendwann jemandem übergeben kann.

Der grosse Keller ist unbegehbar. Habseligkeiten sind zwischen Fussboden und Decke geklemmt. Rostflecken und Holzkäfer. Den Stühlen fehlen Beine, Schränke haben zerbrochene Glastüren, Kommoden zwar abschliessbare Schubladen, aber keine Schlüssel mehr. Überall ist Samt, Brokat, Staubgrau. Biedermeiertische der Turiner Tanten, Bilder in pompösen Rahmen, eins angeblich von Segantini, in Wahrheit aber von einem Provinzmaler ohne Eintrag im Lexikon der regionalen Künstler. Toaster, Tischgrill, Tomatenpresse. Lorenas Mutter war grundsätzlich unfähig, etwas wegzuwerfen, und Lorenas Vater ein handwerklich ambitionierter Bastler – eine fatale Liaison für die Erbin des liegen Gebliebenen.

Lorena erhofft sich Ruhe, wenn sie die Hausschlüssel irgendwann jemandem übergeben kann, die Erlösung – und hofft auf Nachmieter, die das Haus so schätzen, wie es ist. Ihre Eltern haben viel dafür gearbeitet. Lorena wünscht sich jemanden, der vielleicht auch ein paar Möbel übernimmt. «Nicht weil ich zu faul bin, sie zu entsorgen, sondern stellvertretend für die Wertschätzung, die ich diesem Haus nie entgegenbringen konnte.» Für Lorena wird das Haus dann keine Bedeutung mehr haben. «Es war der Traum meiner Eltern, nicht meiner.»

Letzter Blick zum Friedhof

Kurz vor der Abfahrt nach Hause erfolgt der Kontrollgang durch alle vier Etagen. Kabel werden ausgesteckt, der Boiler ausgeschaltet, letzte Telefonate geführt. Früchte, aufgerissene Lebensmittelpackungen und angebrochene Weinflaschen in eine Kühltasche gepackt. Alle Rollläden sind unten, alle Türen doppelt abgeschlossen. Mit den noch feuchten Frotteetüchern reibt Lorena im Gästebad hektisch über die Ablage aus schwarzem Marmor, als ginge es darum, die weissen Sprenkel darin hinauszureiben.

Das Haus verkaufswürdig zu hinterlassen, ist das Ziel der letzten Minuten. In den aus Zürich mitgebrachten Taschen: vier Gorgonzolas, sechs Salametti unterschiedlicher Grösse, mehrere Packungen Grissini und piemontesische Haselnüsse, vakuumverpackt. Ausserdem zwei Kisten Malvasia und zwei Flaschen Grappa von Mazzetti. Beim Wegfahren leuchtet die Hausfassade abschiedsrot. Lorena blickt zurück, wie früher, als ihre Eltern mit Taschentüchern winkend warteten, bis das Auto ausser Sicht war. Jetzt blickt Lorena zum Friedhof, der etwas ausserhalb des Dorfkerns liegt. Vielleicht schauen sie ja herüber. (Das Magazin)