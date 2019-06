Was Deadlines mit uns machen

Am Ende arbeiten Nina Bönte und ihre Kollegen wieder 80 Stunden in der Woche. Jedes Mal. Obwohl das Event mit internationalen Teilnehmern über Monate geplant wird, wird es schliesslich stressig. Immer wieder sieht es so aus, als würden sie all die Aufgaben nicht bewältigen können – Lage- und Bestuhlungspläne aufstellen, Brandschutzvorkehrungen treffen, Presseplätze einrichten. Und ohne die Deadline würden sie es auch niemals schaffen, ist sich die Projektmanagerin sicher: «Solange noch ein Zeitpuffer da ist, wird viel überlegt und besprochen, aber wenig eingetütet.» Damit sie offen über Vorgesetzte, Kollegen und Ressourcen sprechen kann, hat die Redaktion ihren Namen geändert.