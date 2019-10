Um 6 Uhr früh alles schon erledigt

Früher war das mal so: Um acht Uhr klingelte der Wecker. Der Mensch stand auf, duschte, trank Kaffee, strich sich Honig auf sein Brot und las die Nachrichten. Ein guter Start in den Tag.

Heute sieht ein gelungener Morgen anders aus: Der Wecker klingelt zwischen vier und fünf Uhr. In einem Tagebuch werden noch im Bett mindestens drei Dinge notiert, für die man in seinem Leben dankbar ist. Nach einer Meditation folgt der Frühsport: eine Runde im Park, ein paar Yogaübungen oder Schwingen mit der Kugelhantel. Der Tag beginnt nach mindestens zehn Seiten Lesen oder dem Lernen von Wörtern einer Fremdsprache. Das Frühstück ist entsprechend, mit Tee, Haferbrei und Gemüsesaft, Hauptsache gesund, und nicht vergessen, ein paarmal tief ein- und ausatmen. Schliesslich wird der Tag so, wie der Morgen beginnt. Also voll?