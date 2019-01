Gibt es in Ihrer Strasse auch keine Hausnummer 13? Ich zum Beispiel wohne in der Nummer 15, mein Haus liegt zwischen der Nummer 11 und der Nummer 17. Das fiel mir erst auf, als eines Tages jemand bei mir klingelte und nach der Hausnummer 13 fragte. Gemeinsam suchten wir sie – nichts. Ein Haus mit dieser Nummer existiert am Waffenweg im Berner Breitenrain-Quartier nicht. Es stellte sich dann heraus, dass die Person, die ihre Bekannten im Haus Nummer 13 suchte, das eigene Gekritzel auf ihrem Zettel nicht mehr lesen konnte; die 3 der 13 war eine schludrige 8. Im Haus Nummer 18 wurden wir fündig.