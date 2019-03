Der Spazierhof in der Zuger Strafanstalt Bostadel ist kein eingezäuntes Rechteck, wie sonst üblich in Gefängnissen. Die 108 Insassen können täglich auf zwei miteinander verbundenen Dachterrassen spazieren, in luftiger Höhe, die umliegenden Wälder im Blick. Gesichert sind die etwa 800 Quadratmeter Freigang durch einen einzigen Aufseher und ein paar Überwachungskameras. Sowie eine hüfthohe Mauer.