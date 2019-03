Sturmfrei für Erwachsene

Das Beispiel ist real – wie alle geschilderten Szenen in diesem Text. Kinder sind in Restaurants, Bars und Cafés oft nur halbwegs geduldet. Gerade hat eine Café-Betreiberin in Hamburg mit einem Verbot für Gäste unter sechs Jahren wieder eine riesige Debatte ausgelöst. Es scheint nur zwei Meinungen dazu zu geben. Die einen rufen: «Lasst die Kinder daheim», die anderen schreien: «Kinder sind unsere Zukunft».

Dabei ist die Frage, ob es kinderfreie Zonen geben soll, doch viel komplexer, als dass man sie mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten könnte. Es gibt Orte, wo Mädchen und Buben tatsächlich nicht hinpassen. Man muss kein Kinderfeind sein, um das festzustellen. Gleichzeitig sind Familien Teil unserer Gesellschaft und sollen ihren Platz einnehmen dürfen.

Das Ambiente spielt bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Es wird sich wohl kaum jemand über etwas lauter spielende Mädchen und Buben ärgern, wenn er am Samstagmittag im Migros-Restaurant isst. Aber am Abend in der Bellevue-Bar, wo ein Drink deutlich mehr kostet als in einer Durchschnittsbeiz, nervt Bébégebrüll sehr schnell.

Leider ist die Sachlage nicht immer so eindeutig. Das Zusammenleben sei heute so kompliziert wie noch nie, sagt die Berner Generationenforscherin Pasqualina Perrig: «Wir leben in einer Gesellschaft des Wertepluralismus. Jeder kann sein Glück selber definieren. Das Recht auf das persönliche Glück geht dann häufig zulasten des Glücks anderer.» Dabei würden in den allermeisten Fällen ein wenig Toleranz und Rücksichtnahme auf beiden Seiten reichen für ein friedliches Miteinander.

In einem Hotel im Berner Oberland. Kinder rennen brüllend die Treppen hinauf. Die Mutter eilt ihnen hinterher. Ein Gast empört sich: «Können Sie die nicht abstellen?» Die Mutter gibt entnervt zurück: «Versuchen Sie es doch!» Die Hotelbesitzerin an der Réception schaut nervös, weiss aber nicht, was sie tun soll.