So entwickeln Kinder ein gesundes Verhältnis zum Körper

In Sachen Aufklärung hat sich in den letzten Jahren viel getan. Eltern, Erzieher und Lehrer gehen aufmerksam mit dem Thema um, es gibt zahlreiche hervorragende Aufklärungsbücher für jedes Alter und kaum noch Kinder, die ihr Wissen so wie früher nur bei Altersgenossen aufschnappen. Das ist ein grosser Fortschritt. Gleichzeitig gibt es neue Phänomene, die Eltern und Kinder beschäftigen.