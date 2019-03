Barbie feiert einen runden Geburtstag! Genau einen Tag nach dem Tag der Frau. Wie alt wird sie am 9. März 2019?

Welcher Abnehmtipp stand 1964 in Barbies Diätbuch?

Die Barbie-Erfinderin Ruth Handler wurde von der Puppe Bild-Lilli inspiriert, die Sie auf einer Europareise in einem Schweizer Schaufenster entdeckt haben soll. In welcher Ortschaft?

Wer wird die Hauptrolle spielen in der allerersten Barbie-Realverfilmung, die 2020 in die Kinos kommen soll?

Barbie hat so unrealistische Körpermasse, dass es in ihrem Unterleib gar nicht genug Platz hätte für alle überlebenswichtigen Organe. Welchen Taillenumfang hätte die Original-Barbie als Mensch?

Welche dieser Grazien ist keine echte Barbie?

Nach wem wurde Barbie benannt?

Wann kam die erste schwarze Barbie in die Läden?

Wie hiess die Band, die 1997 mit «Barbie Girl» den internationalen Durchbruch schaffte und danach von Mattel wegen der sexuellen Anspielungen im Lied verklagt wurde?

Was trug die allererste Barbie, die 1959 an der New Yorker Spielzeugmesse vorgestellt wurde?

Wie heisst Barbie zum Nachnamen?

Welches ist bis heute die meistverkaufte Barbie?

Wie oft kandidierte Barbie für das US-Präsidentenamt?

Seit wann trägt Barbie nicht mehr ausschliesslich High-Heels?

Wann reiste Barbie zum ersten Mal auf den Mond?