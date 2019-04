«Sieht scheisse aus»

Die einen, weil ihnen die Sujets nicht gefielen, die anderen, weil sie Bedenken hatten, die zwei nackten Fahrradfahrer in der Nähe von Schulen aufzuhängen. Wieder andere hatten befürchtet, die Sujets würden im Strassenverkehr zu sehr ablenken. Auch aus der Bevölkerung hat es laut Kipfer nur vereinzelte negative Reaktionen auf die Kampagne gegeben. Enttäuscht, dass ein Shitstorm trotz Nackedeis ausblieb? Immerhin gab die deutsche Kampagne in halb Europa zu reden und rückte so den Velohelm ins Zentrum. «Nein, wir haben es nicht auf einen Aufreger abgesehen.»

Die Kampagne trifft einen wunden Punkt

Vielleicht lagen die Nerven in Deutschland aber auch weniger wegen der leicht bekleideten Models blank, sondern vielmehr wegen des provokanten Spruchs, der, wie der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bemerkte, «vielleicht nicht so ganz dem üblichen Behördendeutsch» entspricht, aber genau einen wunden Punkt trifft: Die meisten Velohelme sehen nun mal tatsächlich scheisse aus.

Es ist auch einer der Hauptgründe, warum viele Schweizer keinen tragen mögen. Weitere Erklärungen: Helme sind unbequem, man schwitzt darin, sie ruinieren die Frisur. Die BfU kennt sie alle und kann sie auch nachvollziehen. Bloss: Wenn man schon Velounfälle verhüten will: Wieso denn nicht in die Entwicklung von schönen, bequemen Helmen investieren, wenn damit vielleicht mehr Leute dazu animiert werden könnten, ihren Kopf zu schützen?

Neuartige Helme schützen deutlich besser

Die BfU setzt aber lieber auf verbesserte Sicherheit als auf die Attraktivität von Helmen. Neuerdings fördert sie eine neuere Technologie aus Schweden namens Mips. Es handelt sich dabei um eine leicht bewegliche Kunststoffeinlage im Inneren des Helms, die das Hirn bei einem Unfall besser schützen soll. Denn herkömmliche Helme vermögen zwar den Schädel vor Knochenbrüchen oder Hautschürfungen zu schützen, bei Hirnerschütterungen beispielsweise sind sie jedoch nicht allzu wirksam.

«Die Mips-Helme schnitten in diesem Bereich in BfU-Labortests deutlich besser ab», sagt Marc Kipfer. Am Aussehen ändert die fortgeschrittene Technologie aber leider nichts. Die Mips-Helme sehen genau gleich unattraktiv aus wie jene ohne den verbesserten Schutz. Oder, wie die Plakate des deutschen Verkehrsministeriums sagen: «like shit».