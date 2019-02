Jeder Platz besetzt, der grosse Saal im Theater National in Bern ist voll. Frauen sind in der Überzahl. Manche haben Notizblöcke auf den Knien, andere ­Kaffeebecher in den Händen. Rund 700 Menschen sind an diesem Samstag im September gekommen, um einen Tag lang dem Shootingstar der Schweizer Esoterikszene zuzuhören: Christina von Dreien aus dem Toggenburg, 17 Jahre alt.