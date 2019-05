Schweizer flüchten vor Stress in die Natur – mit dem Handy

Am Grundbedürfnis, die Natur aufzusuchen, hat sich seither nichts geändert. Heute sucht man die Natur am liebsten auf, wenn man sich erholen will. Das ist das Resultat einer Studie, die Schweiz Tourismus in Auftrag gegeben hat.

Fast drei Viertel aller Schweizer können sich in der Natur am besten erholen. Nicht einmal Zuhause können mehr Leute besser abschalten. Und die Schweizer scheinen hier auch Ausnahmen zu sein. Die Studie untersuchte dasselbe auch in den Niederlanden, Grossbritannien, Deutschland und Frankreich. Das Verdikt: In diesen Ländern können sich die Menschen viel eher noch zuhause erholen.

Digitaler Lifestyle bringt Stress

Doch was machen die Menschen am liebsten, um abzuschalten? In der Schweiz wandern sie gerne. Der Volkssport muss sich den ersten Platz allerdings teilen. Genauso gerne lesen Schweizerinnen und Schweizer, schauen TV oder sitzen am Computer.

Die Anforderungen der digitalen Leistungsgesellschaft seien die Gründe, warum sich Schweizerinnen und Schweizer gestresst fühlen. Das steht im Gegensatz zur Tatsache, dass sie sich zum Ablenken vom Stress auch gerne mal auf digitalem Weg Erholung suchen.

In den Niederlanden zum Beispiel ist die Bewegung in der Natur laut der Studie am beliebtesten als Stress-Reduktion. Gar nicht gerne gehen hingegen die Briten wandern. Nur gerade 21 Prozent der Befragten sehen dies als eine Aktivität, bei der man besonders gut runterkommen kann. Die Briten lesen viel lieber oder sitzen vor dem TV.

Nebst Outdoor-Kleidern nehmen Schweizer gerne das Handy zum Wandern mit – obwohl sie eigentlich abschalten möchten.

Wenn die Schweizer wandern gehen, mögen sie es bequem. Die Studienautoren von Sotomo haben den Befragten Naturbilder gezeigt. Dabei zeigte sich, dass die rohe, ungebändigte Natur wenig beliebt ist. Zu viel Natur will man dann doch nicht.

So übernachten die Schweizer am liebsten in Berghotels oder zumindest in Berghütten mit Warmwasser, wenn sie einmal auf einer Wanderung sind. Der Komfort darf also nicht fehlen. Die Meisten würden denn auch die Dusche und ein bequemes Bett vermissen, wenn sie in der Natur schlafen müssten. Es scheint zudem nicht wichtig zu sein, möglichst sportlich unterwegs zu sein.