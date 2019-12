Schluss mit Nörgeln!

Nörgler sind selten glückliche Menschen. Sieben von zehn würden vermutlich lieber heute als morgen mit ihrem Gejammere aufhören. Nicht einmal ihnen selbst macht es Spass, andere Menschen mit abwertenden Kommentaren in den Wahnsinn zu treiben. Doch das Nörgeln steckt in uns drin. Das Nörgeln will aus uns heraus. Wer sich vornimmt, weniger zu nörgeln oder seltener Opfer von Nörglern zu werden, muss deshalb die Mechanismen hinter dem Genörgel durchschauen.