Sie sind ein Klassiker. Doch weil Rumpfbeugen oft falsch – zu schnell und zu stark aufgerichtet – gemacht werden, sind sie in Verdacht geraten, den Rücken zu überlasten. Dabei wären Rumpfbeugen, korrekt ausgeführt, immer noch eine wirksame Übung für eine stabile Bauchmuskulatur. Die treffendere Bezeichnung als Rumpfbeugen («Sit-ups») ist allerdings «Crunches», was auf Deutsch (Bauch-)Pressen heisst. Denn darum gehts: den Oberkörper nur wenig aufrichten, dann die Bauchmuskeln anspannen/pressen und eine Weile so verharren.