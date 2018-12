Olivia Röllin ist gut halb so alt wie jene Menschen, die ihr künftig zusehen. Die 28-Jährige führt ab morgen durch die SRF-Sendung «Sternstunde Religion», abwechselnd mit Amira Hafner-Al Jabaji. Das durchschnittliche Publikum dieser Gesprächssendung hat den 60. Geburtstag bereits überschritten. Daraus lasse sich aber nicht schliessen, dass Religion ein Thema nur für Ältere sei, sagt Röllin. Diesen Vorbehalt bekomme sie immer wieder zu hören. Dabei behandeln Religionen Fragen, die alle Menschen beschäftigen – egal, welchen Alters. Die gebürtige Zugerin will in ihrem neuen Job dem Vorurteil entgegentreten, dass der Glauben nur Greise etwas angehe.