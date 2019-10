Mit diesen sechs Tricks gelingt das gesunde Familienessen

Wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten sind, zeige sich gerade dann, wenn sich solche Rituale durch Krankheit oder zusätzliche Belastungen auflösen: «Dann steigt der Stresslevel in der Familie insgesamt», so Lask. Der Psychologe sieht ebenfalls einen kausalen Zusammenhang zwischen einem gemeinsamen Essen und einem gesünderen Gewicht: «Wer alleine in der Küche, im Auto oder in seinem Zimmer isst, macht dies häufig eher impulsiv und weniger bewusst.» Gegenseitige Korrekturen, wie und was gegessen wird, blieben aus, wichtige Informationen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung gingen verloren.

Das regelmässige gemeinsame Essen als Familienveranstaltung hingegen helfe, «achtsamer auf die Signale seines Körpers zu reagieren» – gerade weil dieses länger dauert, sagt Lask. «Freude und Leid kann geteilt werden. Familienmitglieder trainieren hier gegenseitige Wertschätzung, Mitgefühl und Eigenständigkeit.»