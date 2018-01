Mit dem Rollstuhl freihändig in die Kurve

Es war auf dem Velo, als Reto To­gni die Eingebung hatte. Er trat an einer Steigung kräftig in die Pedale und spürte ein Glücksgefühl, als sich sein Körper leicht hin und her bewegte. Das müsste man auf einen Rollstuhl übertragen können, dachte er sich. Der Industrial Designer war damals gerade in London, wo er einen interdisziplinären Masterstudiengang in Innovation, Design, Engineering am Royal College of Art absolvierte, und recherchierte für seine Diplomarbeit. Nicht irgendein funktionales Möbelstück oder einen Gebrauchsgegenstand wollte er entwickeln, sondern: einen Rollstuhl.

Was bringt einen jungen Designer ohne körperliche Einschränkung auf die Idee, einen Rollstuhl zu bauen? Er sei ein Mensch, der sehr aufmerksam durch die Welt gehe, erklärt er im Gespräch. «Aber ich habe mir beim Anblick eines Rollstuhls nie gedacht, da müsste man mal was machen.» Es sei eher so ein Gefühl gewesen, dass man ihn auch anders denken könnte. Privat engagierte er sich etwa auch in Sachen Schrankenfreiheit für Festivalbesucher mit Behinderung.

«Das Thema war bei mir immer irgendwie präsent.» Auch, weil ein Rollstuhl für ihn ein spannendes Objekt ist. «Viele Nutzer haben eine Art Hassliebe dazu, weil sie es sich nicht ausgesucht haben», sagt der Jungdesigner, der derzeit als ­wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Zürcher Hochschule der Künste arbeitet. Es bringt ihnen Freiheit und Mobilität und verkörpert gleichzeitig die Einschränkung.

Als er dann im Hinblick auf den von der ETH Zürich organisierten Cybathlon 2016 zwei Designstudenten betreute, rückte das Thema wieder in den Fokus. Er fand die vorgestellten Systeme zwar toll, fragte sich aber, ob es nicht noch einen anderen Ansatz gäbe als nur den hoch technisierten. Also nutzte er diesen Wettkampf für Athleten mit Behinderungen, um mit Querschnittgelähmten zu sprechen. Aber auch von Freunden, die im Rollstuhl sitzen, erhielt er viele Inputs auf die Frage, was denn einen solchen ausmacht und wie er vielleicht auch noch sein könnte.

Rollstuhlfahren war bisher reine Handarbeit. Mit den Händen wird gelenkt, beschleunigt und gebremst. Zudem stellte Togni bei einem Selbsttest im Rollstuhl fest, dass Trottoirs meist leicht abschüssig sind, was dazu führt, dass der Rollstuhl in eine Richtung driftet. Und dann kam eben das Erlebnis auf dem Velo ins Spiel. «Man müsste den Rollstuhl freihändig manövrieren können, mit seitlichen Bewegungen», erklärt der 30-Jährige.

In der Büromöbelentwicklung ist ein ergonomischer Stuhl der, der möglichst viele Bewegungen erlaubt. Wieso gilt dies nicht auch für Rollstühle? Er begann zu experimentieren und entwickelte ein Modell, bei dem entgegen der gängigen Lehre fast alles beweglich war. Reagiro nennt er seinen Rollstuhl, der mit diesem Ansatz ziemlich revolutionär ist. Rassig sieht er aus mit der gepolsterten Sitzschale.

Die Optik ist nicht die einzige Attraktion. Er besitzt eine feste Vorderachse und wird durch die seitliche Verlagerung des Oberkörpers gelenkt. Die Vorteile: Die Hände des Rollstuhlfahrers bleiben frei. Und: Durch die Steuerung mit dem Oberkörper wird der Rumpf des Rollstuhlfahrenden gestärkt. «Vermutlich hat der Stuhl auch einen therapeutischen Effekt», meint Togni. Nun sollen klinische Versuche folgen, die diesen Effekt belegen. Erste Tests mit Betroffenen hat er bereits gemacht. «It’s like dancing», fand etwa eine querschnittgelähmte Rollstuhlfahrerin. Oder vielleicht auch wie das Carven beim Skifahren.

Reto Togni hat nun berechtigte Hoffnungen, dass sein Rollstuhlprojekt nicht einfach in einer Schublade verschwindet. Der Zürcher hat damit nicht nur die Master-Arbeit mit Bestnoten abgeschlossen, sondern auch den Designpreis «RC Helen Hamlyn Award» gewonnen. Das Medienecho liess nicht lange auf sich warten. Die Presseagentur Reuters sowie die BBC haben darüber berichtet, und schon bald erreichten ihn Investitions- und Start-up-Coaching-Angebote aus aller Welt.

Eben ist Reto Togni aus Dubai zurückgekehrt, wo er an der Dubai Global Grad-Show seinen Reagiro präsentieren konnte. Ja, er sei mit einem Rollstuhlhersteller im Gespräch, verrät er. Sich mit einem Start-up selbstständig zu machen, kommt für ihn nicht infrage. «Ich bin ja Designer und nicht Rollstuhlhersteller.» Er hat noch so viele andere Ideen, die er umsetzen möchte. Gerade hat er zum Beispiel ein humanitäres Projekt laufen, das Fensterersatzmaterial entwickelt, das in Krisengebieten oder nach Naturkatastrophen eingesetzt werden soll. Silvia Schaub (Berner Zeitung)