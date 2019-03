Mein Sohn schlägt andere Kinder

Ein Einfamilienhaus in der Vorstadt: ruhige Strasse, grosser Garten, heile Welt, könnte man meinen. Die Mutter, 49 Jahre, ist Juristin. Eine Frau, die es gewohnt ist, rational zu argumentieren. Bei einem Kaffee in ihrer Küche schildert sie nüchtern die Probleme ihres Sohnes. Die Reaktion der Eltern und der Schule aber habe sie verletzt, sagt sie. Ihr Name und Wohnort soll hier zum Schutz des Kindes nicht stehen.