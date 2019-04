Mehr Mut zur Realität

Leider muss man sagen, dass die Deutsche Bahn mutig fährt. Mutiger als viele Unternehmen hierzulande: Werbung in der Schweiz ist zu weiten Teilen weiss und hetero.

Schnell wird das Argument der Mehrheit aufkommen. Die Mehrheit sei nun mal nicht dunkelhäutig oder mit Migrationshintergrund oder mit Regenbogenfamilie. Werbung soll die Realität abbilden, ganz so, wie es der sogenannte Mainstream vorschreibt. Weiss, dünn, «schön», hetero. Alles andere kann polarisieren. Das wissen auch Kunden von Werbeagenturen. Nicht alle Unternehmen in der Schweiz könnten sich den Boykott durch Konsumenten oder das Vergraulen von Zielgruppen leisten, sagte Caspar Heuss, Executive Creative Director von Wirz, der PR-Agentur des Jahres 2018, in einem Artikel über Diversität in der Werbung. Auch könne es je nach Kampagne anbiedernd wirken, auf Vielfalt zu setzen.

9 von 10 überzeugt, dass die jüngeren Generationen mehr Vielfalt in der Werbung erwarten.

Können, wollen, sollen? Geht es nach 2500 Marketingexperten, die in einer weltweiten Befragung zu Wort kamen, waren 9 von 10 überzeugt, dass die jüngeren Generationen mehr Vielfalt in der Werbung erwarten. Und dass vielfältigere Werbung sich positiv auf unsere Gesellschaft auswirken kann.

Denn Werbung kann mehr als Stereotypen zeigen, nämlich Realitäten, in denen wir als Gesellschaft leben, mit denen wir nicht zwingend in Berührung kommen, die uns aber als Ganzes ausmachen. Vielleicht springen nun endlich mehr Firmen auf den Zug der Deutschen Bahn auf und beweisen Mut zur Vielfalt auf Plakaten und in Werbespots. Von Werbung, die um Vielfalt einen Bogen macht, fühle zumindest ich mich überhaupt nicht angesprochen.