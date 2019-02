Dieser Text handelt von Arbeit, dennoch: Man stelle sich bitte einen lauen Sommerabend vor, an einem schönen Ort. Zugegeben, dafür braucht es vermutlich Fantasie. Möglicherweise ist der Finger, der gerade über den Bildschirm scrollt, noch steif vor Kälte. Aber stellen wir uns trotzdem diesen Abend vor, wie er sich gerade in Ferien abzuspielen pflegt, meist in der zweiten Woche.