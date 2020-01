Lieber Klumpen

Es kam früh in den Morgennachrichten: Der Autohersteller Toyota sah sich gezwungen, in Übersee eine grosse Rückrufaktion wegen fehlerhafter Airbags zu starten. Die Airbags könnten bei Unfällen nicht ausgelöst werden. Fatal!

Die Nachrichtensprecherin fuhr fort: Honda startet ebenfalls eine Rückrufaktion. Deren Airbags könnten versehentlich ausgelöst werden. Fatal! Immer diese Autos, machen nichts als Ärger, dachte ich, während die Kaffeemaschine keuchend lachte.

Ich griff zur Zeitung: Mercedes war wie andere Automarken einst in den Dieselbetrugssumpf geraten, die Modelle der C-Klasse wurden in der Folge in den Garagen nachgebessert, mit einem Software-Update versehen. Nun aber stossen sie offenbar noch mehr Dreck aus als zuvor!