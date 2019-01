Wann hast du das letzte Mal geweint?



Die Frage, die ich dem jungen Zürcher soeben gestellt habe, ist einfach aufgebaut – es sind sieben Wörter, die sich auf ein Ereignis in der Vergangenheit beziehen. Dennoch wirkt Alex, als würde er jedes einzelne Wort analysieren. Er sieht aus, als wäre er in diesem Moment an einem fremden Ort aufgewacht und würde sich fragen: Wie bin ich denn hierhergekommen?