Eine Ausnahme in der Schweiz: Mannequins im Schaufenster eines Modehauses, die Körperform ein Abbild realer Menschen mit Behinderungen. Eine Aktion von Pro Infirmis. Quelle: Youtube

In der Schweiz sei man zurückhaltend mit Werbung, die Menschen mit Behinderungen oder mit Downsyndrom zeigen, so Heuss. Als positives Beispiel nennt er jedoch die Aktion des Vereins Pro Infirmis. 2013 liess dieser Schaufensterpuppen nach dem Vorbild von körperlich Behinderten anfertigen. Sie waren in einem Modehaus an der Zürcher Bahnhofstrasse zu sehen und sollten die Akzeptanz für Menschen mit Behinderung fördern. Obwohl das Echo gross gewesen sei, müsse man vorsichtig sein, so Heuss. Die Aktion sei nicht mit der genannten Kosmetikwerbung aus Grossbritannien vergleichbar.

Für PR-Fachmann Heuss ein gutes Beispiel, wie man Diversität in der Werbung zeigen kann. Quelle: Lovelife.ch

Betreffend Hautfarbe, religiösen Hintergrund oder gleichgeschlechtlicher Paare gebe man sich bei der Agentur Wirz Mühe, die ganze Palette abzubilden. Doch gehe es nicht zuletzt darum, ein Abbild der Schweizer Gesellschaft zu zeigen. In dieser sei der Grossteil der Menschen weiss und ohne körperliche Beeinträchtigung. So sei es auch verständlich, dass der Grossteil der dargestellten Personen dies widerspiegle. «Den Teil der Gesellschaft abzulichten, der nicht einer Mehrheit angehört, sei aber ebenfalls Aufgabe der Werbung», so Heuss. Die Frage, was gesellschaftlich überholt und was realistisch wirke, sorge jedoch unter Fachleuten oft für Diskussionen.

Ob oder wie viel Diversität gezeigt werde, hängt laut Heuss auch stark von der jeweiligen Kampagne ab. Die «Love Life»-Werbung zur Aidsprävention habe sich gut angeboten, sehr vielfältig zu werben und dabei nicht anbiedernd zu wirken.