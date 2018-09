Jetzt ist Zwiebelzeit

Wenn die letzten Herbstschönheiten verblühen und das Laub gefallen ist, verdünnen sich die Farben im Garten. Statt ihnen jedoch tatenlos hinterherzutrauern, können Gärtnerinnen und Gärtner jetzt bis zum ersten ­Bodenfrost für ein zukünftiges Blumenmeer sorgen, indem sie Blumenzwiebeln pflanzen, welche je nach Art und Sorte bereits ab Ende Winter bis in den Juni hinein für ein opulentes Farbenspiel sorgen.

Nicht knausern

Die im Frühjahr blühenden Blumenzwiebeln benötigen im Gegensatz zu den im Sommer blühenden, zum Beispiel den Gladiolen, eine Kältephase, also den Winter, damit sie austreiben. Deshalb werden sie im Herbst gepflanzt (Gladiolen hingegen erst im Frühjahr). Es lohnt sich dabei, mit der Menge nicht zu knausern: Bestehende Staudenbepflanzungen können mit Kleinwüchsigen wie Krokus, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Traubenhyazinthe mit mindestens 25 Stück pro Quadratmeter ergänzt werden. 15 Stück reichen bei Narzissen, Tulpen und einigen Zierlaucharten, fünf Stück genügen bei grossen Pflanzen wie der Kaiserkrone oder bei grossen Zierlaucharten. Die Kombination mit Ziergräsern ist besonders schön.

Ebenso apart wirken kleinwüchsige Arten unter früh blühenden Kleinsträuchern wie der Chinesischen Winterblüte (Chimonanthes praecox), dem Glockenhasel (Corylopsis spicata) oder unter anderen Sträuchern und Bäumen. Soll eine leere, unbepflanzte Fläche zum Blumenzwiebelmeer werden, so ist eine Verdoppelung der Anzahl empfehlenswert. Viele Zwiebeln kann man auch in Gefässen für den Balkon kultivieren, für einen knalligen, lang währenden Hingucker ist die Etagenbepflanzung eine gute Wahl: Da werden die Zwiebeln, die grössten zuunterst, die kleinsten zuoberst, übereinander gestapelt gesteckt. Idealerweise blüht dann von Februar bis Juni immer etwas. Diese Blühfolge kann natürlich in Gartenbeete übernommen werden, zum Beispiel mit Krokussen, Schneeglöckchen, Märzenbechern, Narzissen, Tulpen, Zierlauch oder Kaiserkronen. Im Freiland ist das Stapeln nicht notwendig, da ist meist genügend Platz vorhanden.

Nicht hacken

Viele Blumenzwiebeln, die es in einer kleineren Auswahl mittlerweile auch in Bioqualität gibt (zum Beispiel bei Sativa), sind mehrjährig, manche wildern sogar aus, das heisst, sie vermehren sich von selbst, wenn ihnen der Standort gefällt und man sie nicht durch Bodenbearbeitung stört. Vor einem allfälligen Blumenzwiebel-Hamsterkauf sollten Gärtner Folgendes beachten: Sind die Zwiebeln mal gepflanzt, sollte der Boden nicht mehr oder nur sehr sorgfältig gehackt, ­geschweige denn maschinell ­bearbeitet werden. Ansonsten ­nehmen die Zwiebeln Schaden. Freilich können jedes Jahr neue Zwiebeln gepflanzt werden, wenn eine Bodenbearbeitung unumgänglich ist, das ist jedoch nicht wirklich nachhaltig, auch nicht für den Geldbeutel. Wer die Arbeit auf sich nehmen will, kann natürlich die Zwiebeln nach der Blüte ausgraben und sie mit dem Laub bis zum Herbst trocken im Keller lagern.

Nichts sieht armseliger aus als ein paar weit versprengte Tulpen.

Die meisten Zwiebeln vertragen keine Staunässe, der Boden sollte also durchlässig sein, Wasser muss abfliessen können. Sehr lehmige Böden sind deshalb als Standort ungeeignet. Gepflanzt – in der Gartensprache «gesteckt» – werden die Zwiebeln doppelt so tief, wie sie gross sind. Das ist je nach Zwiebelgrösse erstaunlich tief. Unbedingt mit den «Härchen» nach unten (dort wachsen später die Wurzeln) und in Gruppen pflanzen, nichts sieht armseliger aus als ein paar weit versprengte Tulpen.

Nicht weit werfen

Es gibt dafür einen Trick: In die Hocke gehen, mit beiden Händen in den Zwiebelvorrat greifen und dann leicht in die Höhe (nicht in die Weite!) werfen. Die Zwiebeln so pflanzen, wie sie gefallen sind, das sieht am natürlichsten aus. Ist blütentechnisch etwas weniger Opulenz gefragt, so kommen Wildformen in den Boden, diese sind meist etwas kleinblütiger und zarter in der Erscheinung, passend für Naturgärten.