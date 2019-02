Aber ist der Krebs nicht erst ein Thema, wenn er da ist, und bis dann eher tabu?

Da ist etwas Wahres dran. Solange man gesund ist, befasst man sich lieber nicht mit dem Thema Krebs. Erkrankt man, wird man plötzlich hellhörig. Die Krankheit ist überall gegenwärtig; im Fernsehen, im Radio, in den Medien, sogar in der Werbung. Es ist gut, wenn das Thema in der Öffentlichkeit präsent ist.

Richtig offen darüber reden mögen die Leute aber doch nicht, höre ich heraus.

Über Krebs zu reden, ist immer noch ein gewisses Tabu. Stirbt beispielsweise jemand beim Wandern, steht etwa in der Todesanzeige: Verstorben in den geliebten Bergen. Stirbt jemand an Krebs, steht vielleicht etwas vom Kampf gegen eine heimtückische Krankheit, oder es wird um Spenden für die Krebsliga gebeten.