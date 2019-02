Es gibt aber auch gelassenere Stimmen, welche die Aussagen der Demokratin nicht grundlegend verdrehen, sondern die Sorgen ihrer Generation aufzunehmen versuchen. So schreibt beispielsweise der «Boston Herald», dass die Kinder heute durchs Band bessere Chancen hätten als in Ocasio-Cortez’ Geburtsjahr 1989. Die Gesundheitsvorsorge ist besser, mehr Menschen haben Zugang zu Bildung, die Armut hat sich stark reduziert, die Lebenserwartung ist höher als je zuvor. Noch nie habe es eine Generation so gut gehabt wie jene von Ocasio-Cortez. Natürlich werde es in Zukunft auch Probleme geben, aber die habe es seit jeher gegeben. Es gebe also eher Grund für Optimismus.

Sinkende Geburtenrate in den USA

Dass sich immer mehr Amerikaner die Frage nach Kindern tatsächlich stellen, zeigt sich in den aktuellsten Geburtenstatistiken. 2017 wurden im Schnitt pro 1 Frau 1,76 Kinder geboren. Um die Bevölkerung zu erhalten, bräuchte es mindestens 2 Kinder pro Frau; dieser Wert wurde in den USA bereits 2011 unterschritten und sinkt seither. In der Schweiz sank die Geburtenrate schon in den 70er-Jahren unter 2 und ist seit dem Tiefpunkt von 1,38 (2001) wieder leicht steigend auf zuletzt 1,54.