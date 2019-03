Am 22. Dezember 2011 schrieb ich folgende Zeilen: «Kürzlich bin ich auf Facebook auf ein neues Wort gestossen: sapiosexual. Es hört sich ein bisschen scharf an und ein bisschen giftig, etwa so, wie Chili und Paprika zusammen. Und bedeuten tut es so viel wie: ‹Jemand, für den Intelligenz das sexuell attraktivste Attribut ist›. Wie wunderbar. Klar, mag ich bei Männern schön trainierte Unterarme, einen knackigen Po und wenig Bauch, aber all dies ohne Geist ist sinnlos. Ich bin also ab sofort eine bekennende Sapiosexual!»