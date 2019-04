«Ich möchte eigentlich, dass Gott existiert»

Hatte das einen Grund?

Ich glaube, ich bin ein bisschen selbstbewusster geworden, was meine Zeit angeht. Es gab jetzt eine Zeit, in der es mir nicht wichtig war, dass Leute wissen, wo ich bin, oder in welcher Phase ich stecke. Jetzt habe ich wieder Lust, in Kontakt zu treten und Meinungen von Fremden zu wissen. Es gibt aber eben auch Zeiten, da will ich einfach nur meine Meinung wissen.

Zurück zu Gott: Wenn man sich mit Gott und dem Glauben beschäftigt, dann kommt man um das Thema Tod nicht drum herum. Gerade lässt du dich ehrenamtlich als Sterbebegleiterin ausbilden. Warum?

Es ist zu hundert Prozent sicher, dass ich sterben werde. Deshalb macht es für mich Sinn, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Darum habe ich mich für den Kurs angemeldet.

«Der Verlust von geliebten Menschen macht mir Angst.»

Was hat sich seit dem Kurs verändert?

Mein ganzes Bewusstsein hat sich verändert. Der Tod ist real. Abschied nehmen ist real. Meine Jugend aber eben auch. Ich habe im Hospiz schöne Begegnungen gehabt. Und, ich gehe dann manchmal raus und denke mir: Krass, ich darf leben. Die Menschen sind ja im Schnitt zwei Wochen im Hospiz, bevor sie sterben. Es geht bei diesem Ehrenamt darum, zu dem Patienten zu kommen, um einfach Zeit zu haben. Man kann niemandem mehr helfen, das Sterben nicht aufhalten. Aber man kann Beistand leisten. Einfach nur da sein und schauen, wie es dieser Person geht und was sie gerade braucht. Ich empfinde das als sehr bereichernd für mein Leben.

Hast du manchmal Angst vor dem Tod?

Gerade jetzt habe ich keine Angst. Aber das ändert sich immer wieder. Ich glaube aber, die Angst, dass jemand aus meinem engeren Umfeld stirbt, ist grösser. Gegen den eigenen Tod kann man nichts machen. Der Verlust von geliebten Menschen ist bedrängender. Wie lebe ich damit weiter? Dadurch, dass ich mich mit dem Tod beschäftige, wird er konkreter. Ich habe vor Dingen nur so lange Angst, solange sie diffus sind. Und: Der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, sondern nur das Ende.

Warum haben Menschen Sehnsucht nach Gott?

Es ist vielleicht ein bisschen so wie mit der Suche nach einem Ideal von Liebe. Das kennt man aus Pop-Songs: Da wartet eine Person darauf, dass der eine oder die eine kommt, und sie dann rettet. Dann ist man endlich glücklich und erfüllt. Ich frage mich manchmal, ob das früher nicht auch die Vorstellung von Gott war: der eine, der kommt, und dann ist alles gut. Offensichtlich gibt es da dieses Bedürfnis, dass wir von etwas ausgefüllt werden wollen, um glücklich zu sein. Die Lücke, die man füllen muss. Ich weiss nicht, warum das so ist, aber dieses Phänomen fasziniert mich.

Sophia Fritz, Gott hat mir nie das Du angeboten, 2019, Herder Verlag, 176 Seiten.