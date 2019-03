Doch da gibt es Länder, die ein gänzlich anderes Verhältnis zu Lautstärke und Klängen im öffentlichen Raum und Transport haben. Kosovo zum Beispiel.

Dort spielt die Musik – im Bus, und zwar immer. Capital T, Loredana (aus der Schweiz!), Hits der 90er-Jahre, traditionelles Ensemble mit albanischen Gitarren (ciftelias). Alles ist möglich. Vorne in den ersten Busreihen sitzen Grossmütter mit Kopftüchern und Opas mit Filzhüten, über ihren Köpfen kriechen halbnackte Adlerfahnen schwenkende Frauen über den Bildschirm – Musik gibts auch in Kombination mit Videoclips. Doch auch jüngere Generationen werden herausgefordert, dann, wenn schnauzbärtige Männer im Kreis auf dem Teppich sitzen und zu zwei Akkorden traditioneller Instrumente mit Inbrunst über Heimat singen. Weitere beliebte Liedinhalte: Die Liebe, schöne Frauen, das blutende Herz. Das kann Stunden dauern. So lange eben wie die Fahrt. Gnade gibt es keine. Die Bitte, die Musik runterzudrehen, wird erfahrungsgemäss maximal eine halbe Stunde berücksichtigt, auch, wenn sie von Einheimischen kommt.

Als auswärtiger Besucher durchläuft man angesichts dieser Umstände verschiedene Phasen. In einer ersten Phase ist man total aus dem Häuschen. Wow, so exotisch, diese Leute fahren hier Bus mit lauter Musik! Nach vielen Busfahrten und vielen Stunden eingesperrt in der Disco auf vier Rädern macht sich Verzweiflung breit. Die Musik spielt und spielt, auch so ganz gegen die eigenen Emotionen, die man hat, wenn der Bus im Stau steckt, durch wunderschöne Landschaften fährt oder sich halsbrecherisch um enge Kurven windet. Würden Sie gern zu Bushido durchs Berner Oberland fahren oder zu Débussy drei Autos aufs Mal überholen, auf einer kurvigen schmalen Strasse? Niemand will das.

Doch dann kommt Phase drei. Man ist abgehärtet. Man steigt einfach ein und registriert das Geträller nur noch als Hintergrundmusik, dreht sich sogar um nach dem Lautsprecher, wenn es plötzlich still wird. Da stimmt doch was nicht!

Wo bleibt die Musik? Nichts. Es bleibt still. Nebenan hört ein Teenager Musik über den Lautsprecher seines Smartphones, S-Bahn Zürich Flughafen–Zürich HB. Ich wünschte, er würde lauter stellen. Am liebsten dieses Lied, daran haben sich meine Ohren während der letzen beiden Wochen in Kosovo besonders gewöhnt: