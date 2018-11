Für und wider Adventskalender

Ja

Endlich ist es wieder so weit! In den Spielwarenabteilungen türmen sich die Adventskalender. Dieser Ideenreichtum! Ich könnte stundenlang stöbern. Woran hat der Älteste wohl am meisten Freude? An einem Adventskalender mit Geschichten, an einem mit Dinosaurierfiguren oder eher an Legosteinen? Ihnen darf ich es ja verraten: Ich habe mich für ein Exemplar mit 24 Experimenten drin entschieden. Ich bin schon gespannt, was wir zusammen alles entdecken werden.

Früher habe ich selber Adventskalender gebastelt. Ich habe gemalt, geklebt, genäht und in den Läden Krimskrams gesucht. Dann kam die grosse Ernüchterung. Erstens machte ich den Fehler, nachzurechnen, wie viel mich neben dem Rohmaterial all die Radiergummis, Jo-Jos und Tattoos zum Aufkleben gekostet hatten. Es waren über 50 Franken. Pro Kind.

Zweitens gab es fast jeden Morgen Streit. Der Bub fand den regenbogenfarbigen Anstecker, den seine Schwester bekommen hatte, schöner als seinen mit dem Piratenmotiv. Sowieso, erklärte er, der Smarties-Kalender in der Migros sei viel toller als seiner daheim. Seither kaufe ich die Adventskalender. Das kommt mich günstiger, und die Begeisterung ist deutlich grösser.

Natürlich trage ich damit zu unserer Überflussgesellschaft bei und schade letzten Endes der Umwelt. Es wäre sicher auch sinnvoller, das Geld einer wohltätigen Organisation zu spenden, als es in den Rachen der Spielzeugindustrie zu werfen. Ich bekenne mich in allen Punkten schuldig. Zumindest versuche ich, den Kindern keinen Ramsch zu schenken, der bald im Müll landet. Die Kleinste hat vergangenes Jahr einen Kalender mit Pixi-Büchlein bekommen. Die Geschichten lese ich ihr heute noch regelmässig vor. Ausserdem: Bei uns gibt es nur einen Adventskalender. Die Grosseltern, Göttis und Gotten schenken bewusst keinen.

Verwöhne ich meine Kinder? Selbstverständlich! Hoffentlich! Ich kann den Vorwurf, heutige Mädchen und Buben seien völlig verzogen, nicht mehr hören. Kinder müssen doch jeden Tag mit Verzicht klarkommen: Sie können abends nicht so lange aufbleiben, wie sie möchten, sie dürfen am freien Nachmittag trotz Langeweile nicht fernsehen – und die heiss ersehnte Playstation erhalten sie von mir ebenfalls nicht, jedenfalls nicht so bald. Dafür freue ich mich umso mehr mit ihnen über ihre 24 kleinen Freuden in der Adventszeit.