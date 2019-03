Herr Kunz, in welchem Alter entdecken Kinder Schimpfwörter?

So wie jedes Kind zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt mit dem Sprechen beginnt, entdeckt auch nicht jedes zu einem fixen Alter die hässlichen Wörter. Kinder hören Wörter, nehmen sie auf, bringen sie mit einem Gegenstand oder einer Tätigkeit in Verbindung und wenden sie dann zielgerichtet an. Schimpfwörter haben in dieser Lern- oder Lebensphase noch keine Bedeutung.