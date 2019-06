Es war einmal ein Paradies

Das Unvorstellbare von Lügde liest sich so: 33 geschändete Kinder, drei mutmassliche Täter, mehr als 450 angeklagte Einzeltaten – und das ist nur der Teil, den die Staatsanwaltschaft glaubt beweisen zu können. Die Ermittler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Heute beginnt am Landgericht Detmold der Prozess. Wie war es möglich, dass so viele Kinder über gut 20 Jahre hinweg auf einem öffentlichen Campingplatz offenbar zu Opfern werden konnten?