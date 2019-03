Es lebe der Widerspruch

Vielleicht taugen Fussballstadien als Erklärungsmodell für die gegenwärtige Debattenkultur. Da haben sich in den Fankurven die Anhänger der spielenden Mannschaften versammelt, bündeln im Rudel ihre destruktive Energie und brüllen Schmähungen in Richtung Gegenseite. Pfeift der Schiedsrichter ein Foul, interpretieren beide Seiten die Vorgänge vollkommen unterschiedlich – also jeweils in ihrem Sinne.