Es gibt ein Leben nach der Entfremdung

Die Riesenschildkröte bringt uns gleich mitten ins Thema. Auf einem Plakat einer Fluggesellschaft lugt ein Urlauber hinter einem dieser kolossalen Tiere hervor, daneben ein Foto eines Traumstrands auf den Seychellen. Der Slogan: «Been there. Done that.» Womöglich ist das witzig gemeint, auf Englisch bedeutet die Redewendung aber so viel wie: alles schon gesehen.