Epochale Beschleunigung der Kundenbedürfnisse?

Auf Bernerzeitung.ch/Newsnet war letzthin der folgende Satz zu lesen: «Laut dem Konzernchef (von Nestlé) verändern sich die Kunden­bedürfnisse in noch nie da gewesener Geschwindigkeit.» Der Nestlé-Chef ist sicher ein intelligenter Mann – trotzdem meine Frage an Sie: Kann es sein, dass der Mensch sich aktuell in einer epochalen Beschleunigungsphase seiner Bedürfnisse befindet? Wie ist das zu erklären?

M. N.

Lieber Herr N.

Vor allem als reines Marketing-Blabla. Ich kann Ihnen nicht die epochale Bedürfnisbeschleunigung selber erklären, sondern eher, warum man mit solchem Schwurbel überhaupt Gehör findet.

«Noch nie da gewesen» klingt immer gut. Besonders, wenn man darauf baut, dass das Auditorium, das zu solchen Worten beifällig nickt, über ein historisches Bewusstsein verfügt, das dem Kurzzeitgedächtnis eines Goldfischs entspricht. Dass etwas noch nie da gewesen ist, impliziert höchste Relevanz. Eines der Beispiele, das Nestlé-Chef Mark Schneider anführt, sind Lebensmittel ohne künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel, kurz «Biotrend» genannt. Welcher ja ganz etwas Neues ist unter den Bedürfnissen der Menschen.

Hätte Schneider gesagt, Joghurt, das weniger bunt ist und weniger lange hält, verkaufe sich besser als das, das Nestlé früher verkauft habe, hätte das weniger sensationell getönt. Ich zitiere weiter aus dem von Ihnen genannten Artikel: «Laut Jon Cox, Analyst von Kepler Cheuvreux, sind die grossen Unternehmen oft zu bürokratisch organisiert. ‹Wenn zwei Jahre verstreichen, bis ein neues Produkt auf den Markt kommt, haben sich die Kundenbedürfnisse bereits wieder verändert›, sagt Cox.»

Ein verräterischer Satz

Wenn das nun aber so ist, versteht man nicht, warum man nicht weiterhin (etwas schlechter als sonst) seine gefärbten und konservierten Lebensmittel verkauft, weil in zwei Jahren diese wieder im Trend sein werden. «Die stete Lancierung neuer Produkte sei auch wichtig, um als Hersteller von Markenartikeln einen Vorsprung gegenüber der Billigkonkurrenz zu halten.» Dieser Satz ist verräterisch, denn er offenbart, dass es wohl weniger darum geht, die sich rasant wandelnden Kundenbedürfnisse zu befriedigen, als vielmehr darum, in gesteigertem Tempo neue zu erzeugen.

Halten Sie mich nicht für einen kulturpessimistischen Zausel, der an die Zeitlosigkeit ewiger menschlicher Bedürfnisse glaubt und es des Teufels findet, neue zu wecken, die man dann als falsch denunzieren kann. Angebot und Nachfrage beissen sich nicht in den Schwanz und verharren dann derart ineinander festgebissen am Ort, sondern jagen sich in einem durch Konkurrenz getriebenen Rattenrennen. Nur hat das mit einer nie da gewesenen Beschleunigung in der Veränderung von Bedürfnissen nichts zu tun, sondern nur mit dem Versuch, das sich selbst auferlegte Innovationstempo als quasi naturwüchsige Notwendigkeit zu verkaufen.

(Tages-Anzeiger)