Was in der Stadt fehlte – die Nähe zur Natur und die Jahreszeiten –, hat sie auf dem Land gefunden, in Bonstetten ZH. Der Besuch wird bei der einzigen Wirtschaft im Dorf abgeholt. Fiona Bayer trägt Jeans, einen dicken rostbraunen Schal, eine Jacke aus Kunstleder und Fellimitat – das schöne Gesicht ist ungeschminkt. Noch lebt die 22-Jährige in einem geräumigen Bauernhaus. Vor der Türe zieht sie die schweren Schuhe aus. Die angehende Sekundarlehrerin legt Wert auf Ordnung und Reinlichkeit. In der Stube hängen selbst geschriebene Hausregeln an der Wand. Auf dem Tisch steht ein Krug Grüntee.