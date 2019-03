Schlimmer aber als ein möglicher Placeboeffekt ist eine ungewollte Überdosis: Eigentlich wollen die Anwender nur geringe Mengen LSD einnehmen, sodass sich die Wahrnehmung nicht stark verändert. Allerdings ist es für sie oft schwer einzuschätzen, wie viel Wirkstoff die Droge tatsächlich enthält und wie viel sie davon vertragen. Um Sinnestäuschungen – also den klassischen Trip – zu erleben, nehmen Konsumenten in der Regel zwischen 50 und 200 Mikrogramm ein; deutliche Effekte sind aber meist schon ab 25 Mikrogramm spürbar. Die Wirkung hängt zudem von der aktuellen Gemütsstimmung ab – LSD kann auch verdrängte Erinnerungen hervorbringen und Psychosen auslösen. Immer wieder gibt es Fälle, bei denen Menschen im LSD-Rausch aus dem Fenster springen oder andere attackieren. Ein Teilnehmer der Studie von Polito bezeichnete LSD als Verstärker von negativen wie positiven Gefühlen.

Einblick ins Gehirn

Doch LSD bietet neben den Gefahren für Konsumenten auch grosse Chancen für die Wissenschaft – seit Jahren forschen Pharmakologen an einem Einsatz der Droge in der Behandlung von Depressionen und Posttraumatischen Belastungsstörungen. «LSD hat grosses Potenzial, uns Einblick in die Funktionsweise unseres Gehirns zu geben», sagt Neuropsychologin Katrin Preller von der Universität Zürich, die zum Einsatz von LSD in der Depressionsbehandlung forscht.

Derzeit finden Forschungen zum Einsatz von Psychedelika unter therapeutischer Überwachung statt, unter anderem in England und der Schweiz. Ziel ist es, mithilfe von LSD Menschen zu helfen, indem die Substanz in die Psyche der Patienten eingreift, womöglich festgefahrene Erinnerungen und Traumata löst und so letztlich eine Psychotherapie erleichtert.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Wissenschaftler mit Psilocybin, einem Wirkstoff, der in einigen Pilzarten vorkommt und ähnliche Effekte wie LSD auslöst. Die Ergebnisse aus Pilotstudien sind vielversprechend. Davon ist das Mikrodosieren noch weit entfernt. «Wir brauchen sorgfältige klinische Studien», sagt auch Studienautor Vince Polito, «bevor wir einschätzen können, ob Microdosing eine sichere und nützliche Behandlung ist.»