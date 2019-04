Diese Familie lebt ohne Stromanschluss

Vor knapp einem Jahr hat sich das Schweizer Stimmvolk für die Energiestrategie 2050 ausgesprochen. Unter anderem sollen Emissionen reduziert und kompensiert werden, damit die Schweiz bis 2050 die Klimaneutralität erreicht hat.

Für Amélie Böing (32) und Rene Reist (33) ist das keine Zukunftsmusik. Böing und Reist wohnen zusammen mit ihrem einjährigen Sohn Nuori und Wolfshund Elu in einem Tiny House in Au, Zürich. Sie leben bereits heute fast klimaneutral und komplett energieautark, sind also Energieselbstversorgende. Sie besitzen keinen Stromanschluss, dafür Solarpanels, und verwerten ihr Abwasser. Wie das genau funktioniert, sehen Sie oben im Video.