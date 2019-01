Soll man attraktiven Frauen johlend hinterherlaufen? Als Chef Mitarbeiterinnen betatschen? Dem Sohn gratulieren, wenn er einen anderen Jungen verprügelt?

Wahrscheinlich beantworten die allermeisten Männer diese Fragen mit Nein. Und doch werden die Szenen im Netz gerade debattiert. Der Rasierspezialist Gillette hat einen Werbespot geschaltet, in dem solches Verhalten zu sehen ist. Korrigiert werden die Machos im Clip von couragierten Männern, die sich vorbildlich für Frauen und schwächere Geschlechtsgenossen einsetzen. Das sieht dann so aus: Unrasierte Kerle stehen hinter dem Grill, während ihre glattwangigen Geschlechtsgenossen zwei prügelnde Buben trennen. Der Slogan dazu: «The best men can be» – in Anlehnung an den bekannten Gillette-Werbespruch «The best a man can get».